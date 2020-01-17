Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Резким высказыванием о мерах, направленных на решение демографических проблем в Резким высказыванием о мерах, направленных на решение демографических проблем в России , телеведущая и модель Алена Водонаева привлекает к себе внимание, чтобы впоследствии уйти в политику. Об этом рассказал телеканалу " 360 " певец Шура (Александр Медведев).

В среду в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективно работающей системы поддержки семьи. Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".

По мнению музыканта, у телеведущей есть шансы "проникнуть в высшие слои российского политического общества", приводя в пример комика Владимира Зеленского , которому удалось стать президентом Украины . При этом Шура признался, что не совсем согласен со словами модели.

"Я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала (материнский капитал. – Прим. ред.)", – отметил артист.

Ранее телеведущая заявила, что "презирает" российские семьи, которые "живут в нищете" и при этом воспитывают более трех детей. По ее словам, в стране рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов, посоветовав девушкам заниматься карьерой и не заводить ребенка "из одного только желания". Заявление Водонаевой вызвало общественный резонанс.

Так, актер Иван Охлобыстин предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью".

Поддержка семей с детьми

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ввести с 1 января 2020 года выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе сумма составит половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, к следующему году может вырасти вдвое, до 11 тысяч рублей.