Суд США огласит приговор хакеру Левашову 16 июня

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор россиянину Петру Левашову, который признался в хакерстве, огласят в США 16 июня, говорится в распоряжении федерального суда в штате Коннектикут.
Приговор уже неоднократно переносился.
Левашов ранее признал себя виновным в суде штата Коннектикут по четырем из восьми пунктов обвинительного заключения.
Он был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.
Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.