Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T05:40+0300
https://ria.ru/20200117/1563521371.html
Суд США огласит приговор хакеру Левашову 16 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1036x0_80_0_0_4494d4622ecd53a0f67b8b40bd88ff89.jpg
РИА Новости

Суд США огласит приговор хакеру Левашову 16 июня

05:40 17.01.2020
489
© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор россиянину Петру Левашову, который признался в хакерстве, огласят в США 16 июня, говорится в распоряжении федерального суда в штате Коннектикут.
Приговор уже неоднократно переносился.
Левашов ранее признал себя виновным в суде штата Коннектикут по четырем из восьми пунктов обвинительного заключения.
Он был задержан в Испании в апреле 2017 года и экстрадирован в США в феврале 2018 года. Левашову вменяли в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.
Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.
Задержанный в Греции Александр Винник
Вчера, 01:17
Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
001040
Обсудить 0
Петр ЛевашовКоннектикутСШАВ мире
Рекомендуем
Александр Винник
Адвокат рассказал, кто приедет в Грецию поддержать Винника
Дневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине
Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек
Китайские юани
В Китае реальный доход на душу населения в 2019 году вырос на 8,9%
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
В Венесуэле прокомментировали разрыв отношений с Гватемалой
Лагерь беженцев в Сирии
В Сирии российские военные раздали беженцам тонну продовольствия
Президент США Дональд Трамп
Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Суд отложил приговор экс-советнику Трампа Флинну
Задержанный в Греции Александр Винник
Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
Немецко-фашистские концлагеря Треблинка
Архивные документы показали убийства фашистами англичан и американцев
Больница
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
Солдаты на улице Варшавы
Рассекреченные документы показали, как гитлеровцы отступали из Варшавы
Вид на планету Земля из космоса
Метеоспутник "Метеор" не был застрахован от удара микрометеороида
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
Полицейская машина в Индианаполисе, США
В Чикаго неизвестные обстреляли парикмахерскую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
22:57Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником
Лента новостейМолния