Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T05:37+0300
https://ria.ru/20200117/1563521346.html
Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/150150/07/1501500741_0:94:3000:1782_1036x0_80_0_0_ad303c60c645a33f090dcda600924eb8.jpg
РИА Новости

Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

05:37 17.01.2020
2498
© AP Photo / Greg BakerДневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине
Дневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине
© AP Photo / Greg Baker
Дневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 миллиона человек.
Вид на Шанхай
25 июня 2019, 11:40Россия-Китай: Главное
Эксперты: население в городах Китая к 2035 году вырастет до миллиарда
В 2019 году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 10,48 на тысячу человек. За этот же год в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности составил 7,14 на тысячу. Естественный прирост населения составил 3,34 на тысячу человек. Численность мужского населения составила 715,27 миллиона, женского — 684,78 миллиона человек. Общее число жителей достигло 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек.
Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет сократилась до 896,4 с 897,29 миллиона человек в 2018 году, что составляет 64% от общего населения. В 2018 году этот показатель составлял 64,3%.
На конец 2018 года в Китае насчитывалось 253,88 миллиона жителей старше 60 лет, или 18,1 от общего населения. Количество людей старше 65 лет увеличилось до 176,03 миллиона (с 166,58 миллиона в 2018 году), что составляет 12,6% всего населения страны.
Городское население за год увеличилось на 17,06 миллиона и составило 848,43 миллиона человек, а сельское сократилось на 12,39 и составило 551,62 миллиона человек. Доля городского населения увеличилась с 59,58% до 60,6%.
Засуха в Эфиопии
26 июня 2019, 14:28РИА Наука
Рост населения превратит Африку в безжизненную пустыню к концу века
16472611
Обсудить 4
КитайВ мире
Рекомендуем
Больница
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Капитан Николай Акишин
В Минобороны рассказали, как советский солдат уничтожил 150 фашистов
Китайские юани
В Китае реальный доход на душу населения в 2019 году вырос на 8,9%
Город Пекин
В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира
Шанхай
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Улица в немецком городе
Численность населения Германии обновила рекорд
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Фотоаппараты Зенит на Женевском автосалоне
В России начались розничные продажи обновленного фотоаппарата "Зенит"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
22:57Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником
Лента новостейМолния