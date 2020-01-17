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В Париже "Дядя Ваня" открыл "Русские сезоны" вопреки забастовке
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РИА Новости

В Париже "Дядя Ваня" открыл "Русские сезоны" вопреки забастовке

05:24 17.01.2020
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© Фото : пресс-служба Театра НацийРепетиция спектакля "Дядя Ваня"
Репетиция спектакля Дядя Ваня
© Фото : пресс-служба Театра Наций
Репетиция спектакля "Дядя Ваня"
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Спектакль российского Государственного театра Наций "Дядя Ваня" на сцене парижского театра Одеон дал старт фестивалю "Русские сезоны", несмотря на забастовку, в которой участвуют сотрудники театра.

На злобу дня

Режиссер спектакля, художественный руководитель театра Одеон Стефан Брауншвейг, говоря о своем детище, отмечал, что "важно войти этим спектаклем в общую экологическую повестку, ... будоражить умы, совесть и сознание всего человечества". Удалось ли это ему - судить зрителям, но в новостную повестку Франции он попал как нельзя точнее. Еще за четыре часа до начала спектакля уверенности в том, что он состоится, не было: сотрудники театра Одеон продолжали забастовку. За два часа до того, как должен был открыться занавес, пришло известие: спектакль все же будет, но с некоторыми изменениями.
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Перед самым началом спектакля на сцену поднялся и сам Брауншвейг. Он напомнил, что протесты против предложенной властями пенсионной реформы продолжаются во Франции с пятого декабря, и за это время театр был вынужден не раз отменять спектакли - работники театра пользуются своим правом на забастовку. Но с учетом того, что гости прибыли издалека и спектакль должен положить начало целому году фестиваля, показ было решено не отменять.
Правда, увидеть полную сценографию зрителям тоже не довелось. "В первом акте верхняя часть задника - это лес, а в четвертом - это срубленный лес. Много общего с нашей действительностью. Вам придется представить этот лес", - предупредил режиссер.
Собравшимся в зале пришлось представлять не только лес, но и наличие занавеса. Все четыре акта он оставался поднят, а гости вечера могли наблюдать, как техники вытирают выплеснувшуюся из бассейна воду и выкатывают рояль.
Тем не менее, несмотря на возникшие затруднения, зал встретил спектакль продолжительными овациями и долго не отпускал артистов за кулисы.

Сезон длиною в год

"Я думаю, что фестиваль "Русские сезоны" во Франции будет очень интересным. Мне кажется, он очень уместно начинается сегодня спектаклем "Дядя Ваня" в смешанной российско-французской постановке. Чехова, которого во Франции любят, знают, представляет труппа очень хороших артистов, с которыми работал главный режиссер, руководитель театра Одеон Брауншвейг. Все вместе это создает особую атмосферу", - сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Он отметил, что весь год в рамках фестиваля будет проходить много интересных событий. "Одним из самых важных событий - помимо гастролей оркестра Мариинского театра, замечательных пианистов, ряда драматических театров, - конечно же, будет выставка коллекции Морозова, которая откроется в октябре в Fondation Louis Vuitton. Будет выставка Фаберже и целый ряд других проектов, которые действительно представят русскую культуру - и традиционную, классическую, и экспериментальную - во всем ее многообразии",- заключил собеседник агентства.
Как ранее заявил исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский, "Русские сезоны" во Франции - это "около 400 мероприятий: спектакли, выставки, кинофестивали, выступления оркестров".
Его французский коллега Франк Риестер добавил, что такая программа "покажет богатство и плодотворные контакты между двумя нашими странами и богатство культуры России", а фестиваль будет "подпитывать культурные отношения между Россией и Францией".
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля в одном из государств на протяжении года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев РФ, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 покорили Италию, в 2019 эстафета перешла Германии, а затем ее приняли Франция, Бельгия и Люксембург.
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КультураТеатр нацийФранцияПариж
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