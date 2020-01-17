В Азербайджане стартует агитация перед выборами в парламент

БАКУ, 17 янв – РИА Новости. Предвыборная агитация стартует в пятницу в связи с внеочередными выборами в Предвыборная агитация стартует в пятницу в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана , она завершится 8 февраля.

Ранее Милли Меджлис объявил о самороспуске и в связи с этим направил предложение главе государства Ильхаму Алиеву назначить внеочередные выборы. Парламент страны состоит из 125 депутатов, большинство мандатов было у партии "Новый Азербайджан". Президент утвердил самороспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.

Центральная избирательная комиссии Азербайджана сообщила, что для участия в выборах регистрацию прошли 1534 кандидата от 20 партий, что является рекордом для страны.

Согласно календарному плану

Парламентские выборы в Азербайджане проходят каждые пять лет, депутаты избираются по мажоритарной системе. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года, очередные выборы должны были пройти в ноябре этого года.

Согласно избирательному кодексу, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, чьи кандидаты зарегистрированы, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и доверенными лицами должно быть начато за 23 дня и прекращено за 24 часа до начала голосования. Предвыборная агитация в связи с внеочередными выборами в парламент начнется 17 января и завершится в 8.00 часов (07.00 мск) 8 февраля.

Рекордное число кандидатов и наблюдатели

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что "в связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис зарегистрировано рекордное по сравнению с предыдущими парламентскими выборами число кандидатов в депутаты" - регистрацию прошли представители 20 партий.

"Согласно данным, на настоящее время зарегистрированы 1534 кандидата в депутаты", - сообщил Панахов журналистам.

Он отметил, что в ЦИК уже обратились около 2 тысяч местных и зарубежных наблюдателей, почти все получили положительный ответ. "Тысяча шестьсот тридцать из прошедших регистрацию наблюдателей - местные наблюдатели. Иностранных наблюдателей - около 70 человек", - добавил Панахов.

По его словам, уже приступили к работе наблюдатели БДПИЧ ОБСЕ, Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества независимых государств, прошли аккредитацию наблюдатели парламентов Италии, Чехии, сейма Литвы. Представители ЦИК Молдавии также будут наблюдать за выборами. Регистрация иностранных наблюдателей продолжается.

Основные партии

"Новый Азербайджан" - правящая пропрезидентская партия. По данным 2018 года, она насчитывает 725 тысяч членов. Представители политсилы с 1995 года занимают большинство мест в парламенте. Действующий глава государства возглавил политформирование в конце марта 2005 года, сменив на этом посту своего отца Гейдара Алиева - общенационального лидера Азербайджана, который и основал партию. В "Новом Азербайджане" уверены в очередной победе на предстоящих выборах.

"К выборам 9 февраля есть большой интерес и выдвижение, регистрация большого количества кандидатов говорит о том, что избирательный процесс проходит в демократической среде. Реальность полностью противоположна притязаниям и ложной пропаганде радикальной оппозиции. Верю, что наша партия одержит очередную победу 9 февраля, желаю кандидатам успеха", - написал ранее заместитель председателя политсилы Али Ахмедов в Facebook.

"Мусават" - одна из основных оппозиционных политических партий Азербайджана, которую возглавляет Ариф Гаджилы. В 90-е годы она рассматривалась как национально-демократическая, однако в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе политсила призывала граждан к более активной борьбе. После заморозки конфликта партия выбрала либеральный курс с внедрением элементов демократии. На парламентских выборах 2000 года политформирование получило 4,9 % голосов и 2 из 125 мест в парламенте. Почетным лидером "Мусавата" называют Ису Гамбара, который на президентских выборах 2003 года набрал 12,2 %.

"Мусават" на предстоящие выборы выдвинул 81 кандидата по 78 одномандатным избирательным округам, среди которых, помимо Гаджилы и Гамбара, нынешние зампреды: Сахават Солтанлы, Фарадж Керимли, глава пресс-службы Мустафа Гаджибейли, руководитель молодежной организации Эльман Гулиев, глава Меджлиса (собрания) партии Нушаба Садыглы.

Оппозиционный "Национальный совет демократических сил" бойкотирует выборы.