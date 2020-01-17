В Азербайджане стартует агитация перед выборами в парламент

БАКУ, 17 янв – РИА Новости. Предвыборная агитация стартует в пятницу в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, она завершится 8 февраля.
Ранее Милли Меджлис объявил о самороспуске и в связи с этим направил предложение главе государства Ильхаму Алиеву назначить внеочередные выборы. Парламент страны состоит из 125 депутатов, большинство мандатов было у партии "Новый Азербайджан". Президент утвердил самороспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.
Центральная избирательная комиссии Азербайджана сообщила, что для участия в выборах регистрацию прошли 1534 кандидата от 20 партий, что является рекордом для страны.
Согласно календарному плану
Парламентские выборы в Азербайджане проходят каждые пять лет, депутаты избираются по мажоритарной системе. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года, очередные выборы должны были пройти в ноябре этого года.
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Согласно избирательному кодексу, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, чьи кандидаты зарегистрированы, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и доверенными лицами должно быть начато за 23 дня и прекращено за 24 часа до начала голосования. Предвыборная агитация в связи с внеочередными выборами в парламент начнется 17 января и завершится в 8.00 часов (07.00 мск) 8 февраля.
Рекордное число кандидатов и наблюдатели
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что "в связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис зарегистрировано рекордное по сравнению с предыдущими парламентскими выборами число кандидатов в депутаты" - регистрацию прошли представители 20 партий.
"Согласно данным, на настоящее время зарегистрированы 1534 кандидата в депутаты", - сообщил Панахов журналистам.
Он отметил, что в ЦИК уже обратились около 2 тысяч местных и зарубежных наблюдателей, почти все получили положительный ответ. "Тысяча шестьсот тридцать из прошедших регистрацию наблюдателей - местные наблюдатели. Иностранных наблюдателей - около 70 человек", - добавил Панахов.
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По его словам, уже приступили к работе наблюдатели БДПИЧ ОБСЕ, Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества независимых государств, прошли аккредитацию наблюдатели парламентов Италии, Чехии, сейма Литвы. Представители ЦИК Молдавии также будут наблюдать за выборами. Регистрация иностранных наблюдателей продолжается.
Основные партии
"Новый Азербайджан" - правящая пропрезидентская партия. По данным 2018 года, она насчитывает 725 тысяч членов. Представители политсилы с 1995 года занимают большинство мест в парламенте. Действующий глава государства возглавил политформирование в конце марта 2005 года, сменив на этом посту своего отца Гейдара Алиева - общенационального лидера Азербайджана, который и основал партию. В "Новом Азербайджане" уверены в очередной победе на предстоящих выборах.
"К выборам 9 февраля есть большой интерес и выдвижение, регистрация большого количества кандидатов говорит о том, что избирательный процесс проходит в демократической среде. Реальность полностью противоположна притязаниям и ложной пропаганде радикальной оппозиции. Верю, что наша партия одержит очередную победу 9 февраля, желаю кандидатам успеха", - написал ранее заместитель председателя политсилы Али Ахмедов в Facebook.
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"Мусават" - одна из основных оппозиционных политических партий Азербайджана, которую возглавляет Ариф Гаджилы. В 90-е годы она рассматривалась как национально-демократическая, однако в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе политсила призывала граждан к более активной борьбе. После заморозки конфликта партия выбрала либеральный курс с внедрением элементов демократии. На парламентских выборах 2000 года политформирование получило 4,9 % голосов и 2 из 125 мест в парламенте. Почетным лидером "Мусавата" называют Ису Гамбара, который на президентских выборах 2003 года набрал 12,2 %.
"Мусават" на предстоящие выборы выдвинул 81 кандидата по 78 одномандатным избирательным округам, среди которых, помимо Гаджилы и Гамбара, нынешние зампреды: Сахават Солтанлы, Фарадж Керимли, глава пресс-службы Мустафа Гаджибейли, руководитель молодежной организации Эльман Гулиев, глава Меджлиса (собрания) партии Нушаба Садыглы.
Оппозиционный "Национальный совет демократических сил" бойкотирует выборы.
Большинство партий пока не представило своих программ на предстоящих выборах, что вызывает интерес к агитационной кампании. Общественно-политическая ситуация в республике стабильная, в социальных сетях наблюдается интерес к предстоящим выборам.
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