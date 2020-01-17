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Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
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РИА Новости

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%

05:04 17.01.2020 (обновлено: 06:44 17.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости. Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2019 году составил 99,086 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов – ред.), что на 6,1% больше, чем в прошлом году, и соответствует ожидаемому прогнозу в 6-6,5%. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,4%, во втором — 6,2%, в третьем — 6%, в четвертом — 6%", — говорится в опубликованном докладе.
В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года - 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира.
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