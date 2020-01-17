Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2019 году составил 99,086 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов – ред.), что на 6,1% больше, чем в прошлом году, и соответствует ожидаемому прогнозу в 6-6,5%. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,4%, во втором — 6,2%, в третьем — 6%, в четвертом — 6%", — говорится в опубликованном докладе.