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Названы самые популярные пароли
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РИА Новости

Названы самые популярные пароли

04:50 17.01.2020 (обновлено: 10:37 17.01.2020)
35171
CC0 / Skitterphoto / Работа за компьютером
Работа за компьютером
CC0 / Skitterphoto /
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Самые популярные пароли у россиян по итогам минувшего года — слова "пароль", "йцукен" и "я", пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование DeviceLock.
Отмечается, что документ охватывает порядка пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, которые просочились в открытый доступ.
Слова "пароль", "йцукен" и "я" находились в тройке лидеров и в 2018 году. В десятке самых распространенных кириллических паролей также оказались "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".
Похожая тенденция на простые пароли наблюдается и в мире в целом, говорится в исследовании. Так, самыми популярными оказались сочетания вроде 123456, qwerty или их комбинации 1q2w3e.
Хакеры
19 декабря 2019, 09:50
В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров
По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, опасность популярных паролей заключается в том, что злоумышленники могут без проблем взламывать чужую электронную почту, а это, в свою очередь, может позволить мошенникам получить доступ к онлайн-банку или заказывать товары в интернет-магазине за чужой счет.
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DeviceLockМошенничествоТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Да-а! Дебилизм в нашей стране крепчает! Что и следовало ожидать при таком правлении, где "мошенник сидит на мошеннике и бандитом погоняет" - почти поговорка.
17 января, 06:45
VTVass1ly Terkin
8201049
ну такие простенькие пароли попурны во всем мире, в том числе и в том который либералы называют цивилизованным и культурным
17 января, 07:36
Андрей Филин
3220003
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