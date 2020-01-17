Названы самые популярные пароли

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Самые популярные пароли у Самые популярные пароли у россиян по итогам минувшего года — слова "пароль", "йцукен" и "я", пишет газета " Известия " со ссылкой на исследование DeviceLock.

Отмечается, что документ охватывает порядка пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, которые просочились в открытый доступ.

Слова "пароль", "йцукен" и "я" находились в тройке лидеров и в 2018 году. В десятке самых распространенных кириллических паролей также оказались "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".

Похожая тенденция на простые пароли наблюдается и в мире в целом, говорится в исследовании. Так, самыми популярными оказались сочетания вроде 123456, qwerty или их комбинации 1q2w3e.