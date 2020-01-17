Названы самые популярные пароли

Отмечается, что документ охватывает порядка пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, которые просочились в открытый доступ.
Слова "пароль", "йцукен" и "я" находились в тройке лидеров и в 2018 году. В десятке самых распространенных кириллических паролей также оказались "любовь", "привет", "наташа", "люблю", "максим", "андрей" и "солнышко".
Похожая тенденция на простые пароли наблюдается и в мире в целом, говорится в исследовании. Так, самыми популярными оказались сочетания вроде 123456, qwerty или их комбинации 1q2w3e.
19 декабря 2019, 09:50В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров
По словам технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, опасность популярных паролей заключается в том, что злоумышленники могут без проблем взламывать чужую электронную почту, а это, в свою очередь, может позволить мошенникам получить доступ к онлайн-банку или заказывать товары в интернет-магазине за чужой счет.