Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Адвокат выходца из СССР Льва Парнаса, обвиняемого американскими властями в нарушении правил предвыборной кампании, опубликовал видеоролик, в котором его клиент встречается с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post.
Трамп неоднократно отрицал свое знакомство с Парнасом и другим фигурантом расследования Игорем Фруманом. В четверг он сделал особо категоричное заявление по этому поводу.
Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg— Joseph A. Bondy (@josephabondy) 16 января 2020 г.
После этого заявления адвокат Парнаса Джозеф Бонди разместил в своем Twitter видео, на котором якобы запечатлен прием в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. Судя по ролику, Парнас общается с Трампом и представляет ему Романа Насирова - в то время главу Государственной фискальной службы Украины, пишет издание.
Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
16 января, 06:31Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине