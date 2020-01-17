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Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом
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РИА Новости

Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом

04:33 17.01.2020 (обновлено: 04:34 17.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Адвокат выходца из СССР Льва Парнаса, обвиняемого американскими властями в нарушении правил предвыборной кампании, опубликовал видеоролик, в котором его клиент встречается с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post.
Трамп неоднократно отрицал свое знакомство с Парнасом и другим фигурантом расследования Игорем Фруманом. В четверг он сделал особо категоричное заявление по этому поводу.
После этого заявления адвокат Парнаса Джозеф Бонди разместил в своем Twitter видео, на котором якобы запечатлен прием в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. Судя по ролику, Парнас общается с Трампом и представляет ему Романа Насирова - в то время главу Государственной фискальной службы Украины, пишет издание.
Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
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