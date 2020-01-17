Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом

После этого заявления адвокат Парнаса Джозеф Бонди разместил в своем Twitter видео, на котором якобы запечатлен прием в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре 2016 года. Судя по ролику, Парнас общается с Трампом и представляет ему Романа Насирова - в то время главу Государственной фискальной службы Украины, пишет издание.

Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.