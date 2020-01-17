Фотограф рассказала, как амурский тигр сам пришёл на съемку

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фотограф-натуралист Варвара Дронова рассказала, как не спала пять суток, чтобы сфотографировать молодую тигрицу, которая впервые вышла к подготовленной сотрудниками заповедника "фотозоне": тушу оленя оставили для леопардов, но на приманку впервые вышла краснокнижная тигрица.

Выставка природных фотографий "Первозданная Россия" начинает работу в Москве 17 января, где также будет представлена фотография краснокнижного тигра, сделанная Варварой Дроновой. Она первая женщина-фотограф, которой удалось сделать снимки амурского тигра с расстояния 15 метров. Выставка пройдёт в Гостином дворе

"Никакой уверенности в том, что тигр будет там, не было. Это первый случай выхода амурского тигра на приваду. Привада - это охотничий термин, который означает приманку. Ее готовили сотрудники заповедника "Кедровая падь" для пунктов наблюдения за леопардами ("Кедровая падь" входит в состав национального парка "Земля леопарда" - ред.). Рядом с пунктами кладут тушу оленя, и леопарды обычно туда приходят, биологи ставят там камеры для наблюдения, снимают отпечатки лап и проводят другие наблюдения", — сказала Дронова РИА Новости.

Она пояснила, что на приваду должны были прийти леопарды, а вышел амурский тигр.

"Сотрудники заповедника клали приваду для леопардов и вдруг стал приходить амурский тигр, точнее тигрица. Эти животные не приходили к фотографу. Обычно тигров снимали фотоловушки или фотограф выслеживал животное и снимал с далекого расстояния с помощью различных приспособлений", — уточнила Дронова.

По словам фотографа, снимала она из специально сооруженного скрытого места - скрадка. В данном случае в распоряжении Дроновой был скрадок размером около четырех метров в длину и возможностью встать в полный рост. Сотрудники заповедника запретили фотографу выходить оттуда и даже приоткрывать дверь, чтобы снизить риски столкновения с дикими животными. Ранее другие фотографы также использовали это место для съемок, но не все решались остаться на ночь, потому что скрадок не спасет от дикого зверя.

"Я снимала тигра пять суток, за это время я не спала за раз больше, чем 30-40 минут. Ставила будильник, чтобы не засыпать надолго. Получить уникальный кадр важнее, чем поспать. Неделя почти полной изоляции и лишних движений. Ела я сухой паек, который взяла с собой. В самом скрадке у меня был чайник, который можно было погреть на газовой горелке. В скрадке был маленький биотуалет. Раз в сутки ко мне приезжал егерь. Он привозил горячий суп. Длилось это буквально одну минуту, потому что лишний человек снижал шансы увидеть зверя", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что тигрица приходила только ночью, но зато могла "застрять" перед фотографом на несколько часов. Возможности поставить штатив в скрадке не было, поэтому фотограф вынуждена была держать камеру в руках и самостоятельно наводить фокус.

"Тигрица была молодой, может ей года два, и находилась она на территории своей матери. Было видно, что она еще получает дополнительную подкормку от добычи, которую мама оставляла для нее. Моя дорогая тигрица распугала всех леопардов. Официального имени у нее нет, но когда у меня была связь по рации с сотрудником заповедника (каждый день у нас был один короткий сеанс связи), мы стали называть ее кулемой. Она была такая неуклюжая и деловитая одновременно. У нас был вопрос: кулема приходила?" — рассказала Дронова.

Фотограф отметила, что увидеть тигра так близко — это как встретиться в реальности с человеком, с которым долго общался в интернете.

"Когда она пришла на эту приваду, она перестала быть абстрактным тигром. Это был огромный игривый, но все-таки котенок. Ей очень хотелось поиграть. Она играла с остатками других оленей. Когда я пыталась подсветить, чтобы фокус камеры навести, она играла лучом этого фонарика", — поделилась Дронова.

Амурский тигр — самый крупный и самый северный подвид тигра.

Он занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красный список Международного союза охраны природы и Перечень особо ценных диких животных.