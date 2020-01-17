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Туризм
2020-01-17T06:32+0300
https://ria.ru/20200117/1563520874.html
Фотограф рассказала, как амурский тигр сам пришёл на съемку
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РИА Новости

Фотограф рассказала, как амурский тигр сам пришёл на съемку

04:23 17.01.2020 (обновлено: 06:32 17.01.2020)
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© РИА Новости / Варвара ДроноваАмурская тигрица
Амурская тигрица
© РИА Новости / Варвара Дронова
Амурская тигрица
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фотограф-натуралист Варвара Дронова рассказала, как не спала пять суток, чтобы сфотографировать молодую тигрицу, которая впервые вышла к подготовленной сотрудниками заповедника "фотозоне": тушу оленя оставили для леопардов, но на приманку впервые вышла краснокнижная тигрица.
Выставка природных фотографий "Первозданная Россия" начинает работу в Москве 17 января, где также будет представлена фотография краснокнижного тигра, сделанная Варварой Дроновой. Она первая женщина-фотограф, которой удалось сделать снимки амурского тигра с расстояния 15 метров. Выставка пройдёт в Гостином дворе.
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"Никакой уверенности в том, что тигр будет там, не было. Это первый случай выхода амурского тигра на приваду. Привада - это охотничий термин, который означает приманку. Ее готовили сотрудники заповедника "Кедровая падь" для пунктов наблюдения за леопардами ("Кедровая падь" входит в состав национального парка "Земля леопарда" - ред.). Рядом с пунктами кладут тушу оленя, и леопарды обычно туда приходят, биологи ставят там камеры для наблюдения, снимают отпечатки лап и проводят другие наблюдения", — сказала Дронова РИА Новости.
Она пояснила, что на приваду должны были прийти леопарды, а вышел амурский тигр.
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"Сотрудники заповедника клали приваду для леопардов и вдруг стал приходить амурский тигр, точнее тигрица. Эти животные не приходили к фотографу. Обычно тигров снимали фотоловушки или фотограф выслеживал животное и снимал с далекого расстояния с помощью различных приспособлений", — уточнила Дронова.
По словам фотографа, снимала она из специально сооруженного скрытого места - скрадка. В данном случае в распоряжении Дроновой был скрадок размером около четырех метров в длину и возможностью встать в полный рост. Сотрудники заповедника запретили фотографу выходить оттуда и даже приоткрывать дверь, чтобы снизить риски столкновения с дикими животными. Ранее другие фотографы также использовали это место для съемок, но не все решались остаться на ночь, потому что скрадок не спасет от дикого зверя.
© РИА Новости / Варвара ДроноваСкрадок для фотографа
Скрадок для фотографа
© РИА Новости / Варвара Дронова
Скрадок для фотографа
"Я снимала тигра пять суток, за это время я не спала за раз больше, чем 30-40 минут. Ставила будильник, чтобы не засыпать надолго. Получить уникальный кадр важнее, чем поспать. Неделя почти полной изоляции и лишних движений. Ела я сухой паек, который взяла с собой. В самом скрадке у меня был чайник, который можно было погреть на газовой горелке. В скрадке был маленький биотуалет. Раз в сутки ко мне приезжал егерь. Он привозил горячий суп. Длилось это буквально одну минуту, потому что лишний человек снижал шансы увидеть зверя", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что тигрица приходила только ночью, но зато могла "застрять" перед фотографом на несколько часов. Возможности поставить штатив в скрадке не было, поэтому фотограф вынуждена была держать камеру в руках и самостоятельно наводить фокус.
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"Тигрица была молодой, может ей года два, и находилась она на территории своей матери. Было видно, что она еще получает дополнительную подкормку от добычи, которую мама оставляла для нее. Моя дорогая тигрица распугала всех леопардов. Официального имени у нее нет, но когда у меня была связь по рации с сотрудником заповедника (каждый день у нас был один короткий сеанс связи), мы стали называть ее кулемой. Она была такая неуклюжая и деловитая одновременно. У нас был вопрос: кулема приходила?" — рассказала Дронова.
Фотограф отметила, что увидеть тигра так близко — это как встретиться в реальности с человеком, с которым долго общался в интернете.
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"Когда она пришла на эту приваду, она перестала быть абстрактным тигром. Это был огромный игривый, но все-таки котенок. Ей очень хотелось поиграть. Она играла с остатками других оленей. Когда я пыталась подсветить, чтобы фокус камеры навести, она играла лучом этого фонарика", — поделилась Дронова.
Амурский тигр — самый крупный и самый северный подвид тигра.
Он занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красный список Международного союза охраны природы и Перечень особо ценных диких животных.
По данным ежегодного мониторинга, за 2019 год на территории России обитает 580 тигров (данные АНО "Центр "Амурский тигр"). Сегодня в ареале тигра функционирует 39 особо охраняемых природных территорий общей площадью около 4,7 миллиона гектаров.
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ТуризмЗаповедник "Кедровая падь"Первозданная РоссияНациональный парк "Земля леопарда"Россия
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