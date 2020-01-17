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2020-01-17T10:16+0300
https://ria.ru/20200117/1563520840.html
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
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РИА Новости

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

04:25 17.01.2020 (обновлено: 10:16 17.01.2020)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом. В частности, Соловьева возмутило несогласие Амнуэля с тем, что Польша, по мнению телеведущего, должна извиниться за замученных до смерти во времена советско-польской войны пленных советских граждан. Соловьев подчеркнул, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела около 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за произошедшее.
"Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша. — Прим. ред.) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?" — спросил журналист.
Однако Амнуэль начал оправдывать убийство сотрудников дипмиссии, заявив, что их лишали жизни те люди, чьи семьи "убивались в СССР". Однако этот комментарий разозлил Соловьева.
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"Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? Притом что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг Советской России?" — воскликнул ведущий шоу.
Его оппонент возразил, что Варшава выступала как "враг коммунистического террористического режима", чем вызвал еще один эмоциональный ответ Соловьева.
"А какой режим был (маршала Юзефа. — Прим. ред.) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому и поэтому Гитлер оплакивал своего друга", — парировал журналист.
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В конце декабря посла России Сергея Андреева пригласили в МИД Польши после того, как Владимир Путин высказался о польской политике в 1930-е годы. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, отметила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Иосиф Сталин такой же виновник начала Второй мировой войны, как и Гитлер. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал Штатам проверять своих дипломатов на знание истории.
Также за последние годы в Польше снесено множество памятников воинам Красной армии, освободившим польскую землю от фашистов. Причем в стране действует специальный закон, позволяющий это делать.
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Обсудить 438
Григорий АмнуэльВладимир Соловьев (телеведущий)Россия-1 (телеканал)ПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Соловьёв какой то истеричный, плохо разбирается в истории, манипулирует фактами, некрасиво общается с приглашёнными, совершенно не умеет слушать альтернативную точку зрения - просто шут, клоун, лицедей Стыдно за него
17 января, 04:59
RT207 Вали
34293422630
Накричал?) Да он же всегда орет. Надоел.
17 января, 05:10
DIDenis Inkognito
13673111281
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