Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом. В частности, Соловьева возмутило несогласие Амнуэля с тем, что Польша , по мнению телеведущего, должна извиниться за замученных до смерти во времена советско-польской войны пленных советских граждан. Соловьев подчеркнул, что Россия, в свою очередь, признала факт расстрела около 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за произошедшее.

"Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша. — Прим. ред.) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?" — спросил журналист.

Однако Амнуэль начал оправдывать убийство сотрудников дипмиссии, заявив, что их лишали жизни те люди, чьи семьи "убивались в СССР". Однако этот комментарий разозлил Соловьева.

"Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? Притом что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг Советской России?" — воскликнул ведущий шоу.

Его оппонент возразил, что Варшава выступала как "враг коммунистического террористического режима", чем вызвал еще один эмоциональный ответ Соловьева.

"А какой режим был (маршала Юзефа. — Прим. ред.) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому и поэтому Гитлер оплакивал своего друга", — парировал журналист.

В конце декабря посла России Сергея Андреева пригласили в МИД Польши после того, как Владимир Путин высказался о польской политике в 1930-е годы. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, отметила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Иосиф Сталин такой же виновник начала Второй мировой войны, как и Гитлер. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал Штатам проверять своих дипломатов на знание истории.