Мединский оценил российскую комедию "Холоп"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский оценил российскую кинокомедию "Холоп", заявив, что лента не лишена смысла.
Он подтвердил успех фильма, отметив, что в прокате "Холоп" собрал уже почти 2,5 миллиарда рублей.
"Смотрел, да... Ничего, забавно. Не без смысла", — сказал Мединский РИА Новости в ответ на вопрос, видел ли он комедию и понравилась ли ему эта российская картина.
"У меня вот ребенок рвется второй раз посмотреть. Но это уже сам — второй раз без меня, сам посмотрит", — добавил он с улыбкой.