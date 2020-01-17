Мединский оценил российскую комедию "Холоп"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский оценил российскую кинокомедию "Холоп", заявив, что лента не лишена смысла.

Он подтвердил успех фильма, отметив, что в прокате "Холоп" собрал уже почти 2,5 миллиарда рублей.

"Смотрел, да... Ничего, забавно. Не без смысла", — сказал Мединский РИА Новости в ответ на вопрос, видел ли он комедию и понравилась ли ему эта российская картина.