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Культура
2020-01-17T06:33+0300
https://ria.ru/20200117/1563520652.html
Мединский оценил российскую комедию "Холоп"
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РИА Новости

Мединский оценил российскую комедию "Холоп"

03:51 17.01.2020 (обновлено: 06:33 17.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Мединский . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский оценил российскую кинокомедию "Холоп", заявив, что лента не лишена смысла.
Он подтвердил успех фильма, отметив, что в прокате "Холоп" собрал уже почти 2,5 миллиарда рублей.
"Смотрел, да... Ничего, забавно. Не без смысла", — сказал Мединский РИА Новости в ответ на вопрос, видел ли он комедию и понравилась ли ему эта российская картина.
"У меня вот ребенок рвется второй раз посмотреть. Но это уже сам — второй раз без меня, сам посмотрит", — добавил он с улыбкой.
Режиссер Клим Шипенко
14 января, 15:21Культура
Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
74862727
Обсудить 4
КультураКиноМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссия
Популярные комментарии
А, знаете Юрий, этот фильм вас достоин..как там в вашем окружении говорят? Главное поржать...Тогда, да, фильм классный и веселый. Российское кино деградировало на столько, что способно только на высер "Холопа" не более..Нынешним российским "режиссерам" и "сценаристам", ни когда не снять такие ленты как "17 мгновений весны", "Война и Мир", "Они сражались за Родину"..а, переснятые "12 стульев", "А, зори здесь тихие", превратились в помойку с Асмус в главной роли.. Тот же разрекламированный фильм о декабристах, ни чего общего не имеет с историческими событиями кроме стрельбы на Сенатской площади..
17 января, 07:23
ИПИгорь Перминов
2400006
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