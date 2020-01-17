Бразилия приостановила участие в СЕЛАК

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бразилия решила приостановить свое участие в работе Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщил министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо.
"Бразилия приняла решение приостановить свое участие в CELAC", - заявил глава МИД Бразилии в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
Он выразил мнение, что CELAC не добилась результатов ни в сфере защиты демократии, ни в какой-либо другой области, и назвал ее "витриной для недемократических режимов, таких как Венесуэла, Куба и Никарагуа".
Он заверил, что Бразилия желает сотрудничать с демократическими государствами в регионе на двусторонней основе, а также в рамках ОАГ, Просур и Меркосур.
CELAC было образовано в 2011 году в Венесуэле и объединяет все страны Южной и Северной Америки, кроме США и Канады.
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