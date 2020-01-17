Бразилия приостановила участие в СЕЛАК

Вид на город со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

Вид на город со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро

"Бразилия приняла решение приостановить свое участие в CELAC", - заявил глава МИД Бразилии в своем аккаунте в микроблоге Twitter

Он выразил мнение, что CELAC не добилась результатов ни в сфере защиты демократии, ни в какой-либо другой области, и назвал ее "витриной для недемократических режимов, таких как Венесуэла, Куба и Никарагуа".

Он заверил, что Бразилия желает сотрудничать с демократическими государствами в регионе на двусторонней основе, а также в рамках ОАГ, Просур и Меркосур.