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2020-01-17T03:46+0300
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Бразилия приостановила участие в СЕЛАК
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РИА Новости

Бразилия приостановила участие в СЕЛАК

03:46 17.01.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на город со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро
Вид на город со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на город со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Бразилия решила приостановить свое участие в работе Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщил министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо.
"Бразилия приняла решение приостановить свое участие в CELAC", - заявил глава МИД Бразилии в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
Он выразил мнение, что CELAC не добилась результатов ни в сфере защиты демократии, ни в какой-либо другой области, и назвал ее "витриной для недемократических режимов, таких как Венесуэла, Куба и Никарагуа".
Он заверил, что Бразилия желает сотрудничать с демократическими государствами в регионе на двусторонней основе, а также в рамках ОАГ, Просур и Меркосур.
CELAC было образовано в 2011 году в Венесуэле и объединяет все страны Южной и Северной Америки, кроме США и Канады.
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Сообщество латиноамериканских и карибских государствМИД БразилииБразилияВ мире
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