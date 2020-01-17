В Египте постановили освободить задержанных турецких журналистов

Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в каирском офисе агентства, четырех сотрудников взяли под стражу и увезли в неизвестном направлении. Задержанные, по мнению МВД Египта, публиковали сфабрикованные новости для дискредитации Египта. Сообщается, что они "готовили негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав" в Египте. В заявлении отмечается, что "эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции".