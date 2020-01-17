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В Египте постановили освободить задержанных турецких журналистов
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РИА Новости

В Египте постановили освободить задержанных турецких журналистов

03:39 17.01.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПолиция Египта
Полиция Египта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Полиция Египта. Архивное фото
КАИР, 17 янв – РИА Новости. Генпрокурор Египта постановил в четверг освободить журналистов и административных сотрудников, задержанных в рамках расследования деятельности представительства турецкого агентства Anadolu в Каире, говорится в сообщении ведомства.
Троим египтянам назначили залог в 10 тысяч египетских фунтов (635 долларов), двух граждан Турции передадут посольству для последующей депортации из страны.
"Упомянутые лица были допрошены в рамках расследования по делу турецкого агентства Anadolu", - говорится в сообщении, которое приводит агентство МЕНА.
Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в каирском офисе агентства, четырех сотрудников взяли под стражу и увезли в неизвестном направлении. Задержанные, по мнению МВД Египта, публиковали сфабрикованные новости для дискредитации Египта. Сообщается, что они "готовили негативные сообщения, в которых содержалась ложная и сфабрикованная информация о политической и экономической ситуации, а также обстановке в сферах безопасности и прав" в Египте. В заявлении отмечается, что "эта информация затем передавалась в штаб-квартиру агентства в Турции".
Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание, а в четверг в МИД Египта вызвали временного поверенного в делах Турции в Каире, которому выразили решительное несогласие с заявлением, сделанным МИД Турции. С призывом отпустить задержанных выступил представитель генсека ООН.
Представительство Anadolu в Египте было закрыто в 2013 году "из-за превышения сотрудниками агентства полномочий, данных аккредитацией".
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