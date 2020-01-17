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2020-01-17T03:33+0300
https://ria.ru/20200117/1563520566.html
В Минюсте оценили идею запрета должникам по алиментам вступать в брак
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РИА Новости

В Минюсте оценили идею запрета должникам по алиментам вступать в брак

03:33 17.01.2020
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© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Министерстве юстиции России не поддерживают запрет вступать в брак должникам по алиментам, поскольку это может спровоцировать "подрыв традиционных семейных ценностей", следует из ответа замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Константина Гультяева на запрос депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.
Ранее Петров направил обращение министру юстиции Александру Коновалову с предложением запретить должникам по алиментам повторно жениться или выходить замуж до погашения задолженностей перед прежними семьями.
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"Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака. Данный перечень минимальный и не подлежит расширительному толкованию, предусмотрен в интересах граждан и сформирован по принципу наименьшего вмешательства в институт семьи. Полагаем, что ограничение права граждан, желающих заключить брак по принципу наличия у граждан каких-либо обязательств по отношению к прежней семье, повлечет за собой нарушение их конституционных прав и свобод", - говорится в ответе департамента Минюста (текст есть у РИА Новости).
Как считают в министерстве, инициатива Петрова может привести к "подрыву традиционных семейных ценностей", ценности брака в целом, спровоцировав увеличение числа незарегистрированных браков, при этом не решив основную проблему по мотивации к погашению долгов перед прежними семьями.
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Кроме того, отмечается в документе, Минюст внес в правительство два законопроекта, направленных на совершенствование механизма привлечения к уголовной и административной ответственности за неуплату алиментов.
Так, первым проектом предлагается привлекать к административной ответственности лиц, обязанных выплачивать алименты детям и нетрудоспособным родителям, если они осуществляют выплаты частично. Второй законопроект направлен на "совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения не уплачивающих без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, нетрудоспособных родителей".
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