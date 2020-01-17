На Украине заявили о желании получить самописцы со сбитого Boeing

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с Пристайко заявил о готовности Ирана передать тела украинских граждан, погибших при авиакатастрофе под Тегераном, и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке "черного ящика".

"Было бы идеально иметь сами ("черные") ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование" - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, довольна ли Украина сотрудничеством с Ираном в расследовании трагедии.

Министр подчеркнул, что на данный момент Украину с Ираном связывает эффективное сотрудничество, и если Украине не удастся добиться расшифровки "черных ящиков" на своей территории, она будет заниматься их изучением, прибегнув к иностранной помощи.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.