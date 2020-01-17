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На Украине заявили о желании получить самописцы со сбитого Boeing
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РИА Новости

На Украине заявили о желании получить самописцы со сбитого Boeing

03:19 17.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Киев хотел бы получить "черные ящики" со сбитого в Иране украинского Boeing, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу CNN.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с Пристайко заявил о готовности Ирана передать тела украинских граждан, погибших при авиакатастрофе под Тегераном, и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке "черного ящика".
"Было бы идеально иметь сами ("черные") ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование" - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, довольна ли Украина сотрудничеством с Ираном в расследовании трагедии.
Министр подчеркнул, что на данный момент Украину с Ираном связывает эффективное сотрудничество, и если Украине не удастся добиться расшифровки "черных ящиков" на своей территории, она будет заниматься их изучением, прибегнув к иностранной помощи.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
16 января, 02:01
Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
В субботу, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
16 января, 23:31
Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранУкраинаВ мире
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