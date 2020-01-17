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В Латвии ж/д уволит полторы тысячи работников из-за финансовых проблем
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РИА Новости

В Латвии ж/д уволит полторы тысячи работников из-за финансовых проблем

03:12 17.01.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
РИГА, 17 янв - РИА Новости. Латвийская государственная железнодорожная компания "Латвийская железная дорога" (LDz) до конца 2020 года планирует прекратить трудовые отношения с 1500 работниками из-за тяжелой экономической ситуации, говорится в сообщении компании.
Предприятие отмечает, что "2019 год был наполнен потрясениями для концерна и всей латвийской транзитной и транспортной отрасли". "Снижение мировых цен на ископаемые виды топлива и уменьшение объемов их перевозки, а также экономическая и политическая ситуация в регионе вызвали существенное снижение объема входящих и исходящих грузов", - указывает LDz.
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В компании с лета 2019 года активно пересматривают функции и процессы организации работы, существенно снижены расходные статьи, планируется оптимизация, чтобы снизить издержки и повысить эффективность.
Как отмечается в сообщении латвийских железнодорожников, до конца 2020 года планируется прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками.
"Уменьшение числа работников, несомненно, является больным решением для любого предприятия. Но уверен, что нам необходимо сделать этот шаг, чтобы компания смогла в нынешнем году вернуться к финансовому равновесию, а в будущем - к рентабельности и конкурентоспособности на региональном и международном рынке", - сказано в сообщении.
Всего в компании "Латвийская железная дорога" работает около 8 тысяч человек.
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