СМИ: Пентагон просят профинансировать строительство стены на границе

Ранее сообщалось, что федеральный апелляционный суд в США отменил решение суда нижестоящей инстанции, заблокировавшей план администрации президента Дональда Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой.

Представитель Пентагона сообщил, что рассмотрение запроса займет около двух недель. Он отказался предоставить информацию о финансовой составляющей заявки. Он отметил, что предыдущие требования, касающиеся финансирования строительства пограничной стены, были удовлетворены Пентагоном лишь частично.

Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.