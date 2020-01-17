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2020-01-17T02:13+0300
https://ria.ru/20200117/1563520283.html
С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Ariane-5
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РИА Новости

С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Ariane-5

02:13 17.01.2020
2010
© Фото : CNES/ESA/Arianespace/Activité Optique Vidéo CSG/G Barbaste, 2010Космодром Куру
Космодром Куру
© Фото : CNES/ESA/Arianespace/Activité Optique Vidéo CSG/G Barbaste, 2010
Космодром Куру. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Ariane-5 с телекоммуникационными спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, положив начало запускам с этой космической площадки в 2020 году. Прямая трансляция старта ракеты велась на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.
На борту ракеты находятся два спутника: EUTELSAT KONNECT для европейского спутникового оператора Eutelsat и GSAT-30 для Индийской организации космических исследований (ISRO).
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EUTELSAT KONNECT станет 34-м спутником Eutelsat, запущенным компанией Arianespace с 1983 года. После вывода на орбиту он сможет предоставлять пропускную способность в 75 гбит/сек, помогая обеспечивать широкополосный доступ к интернету странам Европы и Африки.
В свою очередь GSAT-30 станет 24-м с 1981 года спутником, запущенным Arianespace совместно с космическим агентством Индии. Он будет обеспечивать услуги доступа к телевидению и телекоммуникационным сервисам для территории Индии.
Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
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Хочу стать космонавтомArianespaceКуру (космодром)Космос - РИА НаукаФранцузская ГвианаАриан-5В мире
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