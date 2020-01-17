С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Ariane-5

На борту ракеты находятся два спутника: EUTELSAT KONNECT для европейского спутникового оператора Eutelsat и GSAT-30 для Индийской организации космических исследований (ISRO).

EUTELSAT KONNECT станет 34-м спутником Eutelsat, запущенным компанией Arianespace с 1983 года. После вывода на орбиту он сможет предоставлять пропускную способность в 75 гбит/сек, помогая обеспечивать широкополосный доступ к интернету странам Европы и Африки.

В свою очередь GSAT-30 станет 24-м с 1981 года спутником, запущенным Arianespace совместно с космическим агентством Индии. Он будет обеспечивать услуги доступа к телевидению и телекоммуникационным сервисам для территории Индии.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.