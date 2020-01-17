Луганского лесничего обвинили в убытках на 460 тысяч долларов

"По данным следователей территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, лесничий намеренно подписал разрешительные документы на вырубку почти 9 тысяч сосен на территории природно-заповедного фонда, что нанесло ущерб государству на сумму 11 миллионов гривен (почти 459 тысячи долларов по текущему курсу - ред.)", - информирует Госбюро.

Сейчас лесничий подозревается в незаконной вырубке леса и превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.