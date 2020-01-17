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Луганского лесничего обвинили в убытках на 460 тысяч долларов
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РИА Новости

Луганского лесничего обвинили в убытках на 460 тысяч долларов

02:04 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья ТиминХвойный лес
Хвойный лес
© РИА Новости / Илья Тимин
Хвойный лес . Архивное фото
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Госбюро расследований Украины подозревает лесничего из Луганской области, который подписал разрешительные документы на вырубку почти 9 тысяч сосен, в нанесении почти 460 тысяч долларов убытков государству, сообщила пресс-служба Госбюро.
"По данным следователей территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, лесничий намеренно подписал разрешительные документы на вырубку почти 9 тысяч сосен на территории природно-заповедного фонда, что нанесло ущерб государству на сумму 11 миллионов гривен (почти 459 тысячи долларов по текущему курсу - ред.)", - информирует Госбюро.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас лесничий подозревается в незаконной вырубке леса и превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Исправительная колония. Архивное фото
13 февраля 2015, 13:25
Суд приговорил экс-главного лесничего Минусинска к 14 годам колонииУголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Надзорный орган выявил факты получения им взяток в виде автомобиля и аэролодки "Пиранья - 3" за отведение лесосек.
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Государственное бюро расследований УкраиныЛуганская областьУкраинаПроисшествияВ мире
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