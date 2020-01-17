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Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар" на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар" на Ближнем Востоке

01:43 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подразделениях французского спецназа, развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками группировки ИГ.*
"На Ближнем и Среднем Востоке вопреки изменениям в регионе наши силы продолжают операцию по борьбе с ДАИШ* (акроним запрещенной в России ИГ)*… В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения "Ягуар" (Task force Jaguar)", - написал Макрон в Twitter.
Ранее Макрон сообщал о возвращении французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море для борьбы с террористами ИГ.*
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон
14 января, 01:01
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Эммануэль МакронИсламское государствоБлижний ВостокФранцияВ мире
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