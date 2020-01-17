Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар" на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подразделениях французского спецназа, развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками группировки ИГ.*
"На Ближнем и Среднем Востоке вопреки изменениям в регионе наши силы продолжают операцию по борьбе с ДАИШ* (акроним запрещенной в России ИГ)*… В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения "Ягуар" (Task force Jaguar)", - написал Макрон в Twitter.
Ранее Макрон сообщал о возвращении французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море для борьбы с террористами ИГ.*
*Террористическая организация, запрещенная в России.
14 января, 01:01Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил в Африку