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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-17T01:25+0300
https://ria.ru/20200117/1563519977.html
В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
https://cdn23.img.ria.ru/images/155285/38/1552853865_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_3b31f6db5245dd7b324e776df6a1e808.jpg
РИА Новости

В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки

01:25 17.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 17 янв - РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы заявило, что Европейский парламент стремится дестабилизировать ситуацию в стране, поддерживая Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом.

"Оскорбительное, аморальное и интервенционистское решение Европейского парламента продолжить процесс систематической, фашистской и антидемократической агрессии против независимых, свободных и демократических институтов Венесуэлы с намерением дестабилизации нашей нации и создания состояния войны", - говорится в заявлении собрания.

Ранее в четверг Европарламент принял большинством голосов резолюцию, в которой поддержал притязания Хуана Гуаидо на пост президента страны и признал результаты выборов руководства нацассамблеи, проведенные соратниками оппозиционера, согласно которым Гуаидо остается спикером ассамблеи на ближайший год.
Депутаты учредительного собрания призвали международное сообщество осудить решение Европарламента как нарушающее международное право и представляющее угрозу миру в Латинской Америке.
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Ранее конституционная палата Верховного суда Венесуэлы затребовала отчет и документы о процедуре выборов 5 января в Национальной ассамблее, в ходе которых проправительственная часть депутатов ограниченным составом проголосовала за новое руководство законодательного органа.
На официальном заседании парламента 5 января вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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