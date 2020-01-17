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Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
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РИА Новости

Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу

01:17 17.01.2020
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© AP Photo / Giannis PapanikosЗадержанный в Греции Александр Винник
Задержанный в Греции Александр Винник
© AP Photo / Giannis Papanikos
Задержанный в Греции Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Адвокаты россиянина Александра Винника, который без суда и без обвинений содержится в греческой тюрьме в течение 30 месяцев, ожидают, что Российская Федерация вступит в процесс и выразит свою позицию, сообщил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.
Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
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Винник заявил, что не нарушал никаких законов США и Франции, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и согласен на экстрадицию только в Россию. 20 декабря, стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию. Винник объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев пребывания в греческой тюрьме без суда и обвинений. Адвокаты обжаловали решение в высший административный суда Греции – Государственный совет, который 10 января рассмотрел дело и дал срок до 14.30 четверга, 16 января, для предоставления документов по делу.
"В четверг на протяжении шести часов защита подавала в Госсовет документы и доказательства, описывающие причины, по которым Государственный совет должен, обязан воспрепятствовать беззаконию в собственной стране. Документы были поданы", - сказал Мусатов.
"Мы ожидаем, что Российская Федерация должна вступить в процесс и в пятницу сделать заявление в Государственный совет, выразить свою позицию", - сообщил адвокат.
Мусатов уверен, что греки попытаются в ближайшие дня экстрадировать Винника, причем сразу в США.
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"Полагаю, что в том виде, в котором (премьер-министром Греции Кириакосом) Мицотакисом готовилась экстрадиция, греки ее попытаются осуществить в ближайшее время. Последние события, а именно выдвижение премьером на должность президента Греции председателя суда (Екатерины Сакелларопулу), говорит, что защита была права в своих заявлениях и председатель верховного суда не могла и не имела права, и не может сейчас судить Александра. Она обязана взять отвод в этом деле", - сказал Мусатов.
Он назвал невероятным количество нарушений закона при рассмотрении дела Винника в греческих судах.
"Конечно, мы понимаем, что с точки зрения закона мы можем рассуждать сколько угодно, но такого количества нарушений и такого неуважения к собственному закону, к собственной стране со стороны греческих чиновников в угоду Соединенным Штатам Америки мало где наблюдалось и самими греками. На сегодняшний день в Греции появилось достаточно большое количество публикаций о деле и именно о нарушении прав", - сказал Мусатов.
Конституция Греции запрещает содержание в предварительном заключении более 18 месяцев, в то же время уголовно-процессуальный кодекс предусматривает предельный срок в 30 месяцев.
"Срок содержания Винника под стражей заканчивается 26 января, это воскресенье, соответственно 24 января требуется оформление освобождения Винника. Следующая неделя станет определяющей – либо его экстрадируют, либо освободят, вышлют на родину. Но решение верховный суд может принять уже даже сейчас, сегодня. Мы ушли из суда в пять вечера и знаем, что суд никаких решений не принимал. Но в пятницу может собраться совет судей, не приглашая адвокатов, не уведомляя их, посовещаться, сделать вид, что изучил все представленные нами доказательства и имеет объективную картину, вынести решение, после чего к Александру в камеру ворвутся охранники, покажут решение и увезут в неизвестном направлении", - сказал Мусатов.
По его мнению, это может произойти в любой момент, несмотря на голодовку в течение почти месяца.
"Зайдут врачи, скажут, что "доедет, доживет". Может быть все, что угодно. Я думаю, они планировали эту задачу под выходные, дав нам время в четверг представить документу, а в пятницу вынести решение", - сказал адвокат.
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