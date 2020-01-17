В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии

Кабмин ФРГ во вторник информировал, что конференция по урегулированию в Ливии пройдет 19 января в Берлине. В ней ожидается участие генсека ООН, представителей России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также главы триполийского Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
"Канцлер Германии попыталась замечательно подготовить конференцию в Берлине и создать предпосылки для ее успеха, но есть ряд региональных и иностранных сторон, которые желают провала конференции в Берлине", - заявил Дбрез.
Он объяснил итоги переговоров в Москве, на которых Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии, нежеланием отдать России пальму первенства в решении ливийского конфликта.
По мнению представителя Высшего совета, посол ОАЭ, который присутствовал на встрече в Москве, имеет непосредственное влияние на Хафтара. Кроме того, считает он, на ливийского политика могли повлиять Франция и Египет, но не захотели. "Лично я не исключаю повторения прежней картины в Берлине", - заметил он. Дбрез подчеркнул, что "Ливия будет присутствовать на встрече в Берлине в лице президентского совета и его главы Файеза Сарраджа".
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщал, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сказал РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара