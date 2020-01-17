В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией

"Мы очень давно сделали шаги и делаем их до сих пор для расширения диалога с абхазской и осетинской общественностью. Это необходимо, и думаю, что для этого существуют соответствующие формы, так же, как и существуют среда и вопросы. Главной целью нашей политики и мирной инициативы "шаг к лучшему будущему" является диалог, сотрудничество вокруг совместных интересов. В том числе, конечно же, такие сферы, как экономика и торговые отношения", - заявила Цихелашвили, ее слова приводит пресс-служба аппарата.