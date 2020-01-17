В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией

Так она ответила на инициативу лидера абхазской оппозиции Аслана Бжании, который высказался за диалог между Сухумом и Тбилиси в экономической сфере. По его словам, в первую очередь сторонам нужно восстановить доверие.
"Мы очень давно сделали шаги и делаем их до сих пор для расширения диалога с абхазской и осетинской общественностью. Это необходимо, и думаю, что для этого существуют соответствующие формы, так же, как и существуют среда и вопросы. Главной целью нашей политики и мирной инициативы "шаг к лучшему будущему" является диалог, сотрудничество вокруг совместных интересов. В том числе, конечно же, такие сферы, как экономика и торговые отношения", - заявила Цихелашвили, ее слова приводит пресс-служба аппарата.
По ее словам, "диалог можно вести в любом месте, как в Тбилиси, так и в Сухуми".
24 декабря 2019, 05:42В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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