Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое

"19 сентября 2019 года Европарламент издал резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой возложил вину за развязывание Второй мировой войны и на фашистскую Германию, и на СССР. Это позиция Польши, Румынии, стран Балтии и ряда других. Они хотят для себя, как они считают, исторической справедливости, потому что 45 лет находились под влиянием Советского Союза и сейчас пытаются наказать Россию за XX век", – пояснил Рар.