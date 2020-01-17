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Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
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РИА Новости

Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое

00:41 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар выразил надежду, что дискуссия, которую хотят раздуть Польша и страны Балтии, будет прекращена разумными силами. Так он прокомментировал в интервью газете "Взгляд.ру" обвинения евродепутатов в "искажении истории" Россией.
Ранее член Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытке "переписать историю", тогда как парламентарий Сандра Калниете назвала Иосифа Сталина "союзником Гитлера". Им парировала зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова, подчеркнув, что приравнивание Советского Союза к нацистской Германии некорректно.
По мнению эксперта, Польша, Румыния и страны Балтии в рамках Европарламента пытаются наказать Россию за прошлое.

"19 сентября 2019 года Европарламент издал резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой возложил вину за развязывание Второй мировой войны и на фашистскую Германию, и на СССР. Это позиция Польши, Румынии, стран Балтии и ряда других. Они хотят для себя, как они считают, исторической справедливости, потому что 45 лет находились под влиянием Советского Союза и сейчас пытаются наказать Россию за XX век", – пояснил Рар.

Он отмечает, что дискуссия на эту тему является "взрывоопасной", поскольку она "разрывает Европу в такой чувствительной сфере, как общая история".
"Она (дискуссия. – Прим. ред.) не должна влиять на предстоящий праздник 75-летия Победы. Я надеюсь, мировые лидеры приедут 9 мая в Москву и покажут, на каких позициях они в действительности стоят", – заключил политолог.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 19:25
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
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ГерманияЕвропарламентМанфред ВеберСандра КалниетеПрибалтикаЕврокомиссияАлександр РарПольшаРумынияРоссияВ мире
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