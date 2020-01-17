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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-17T00:31+0300
https://ria.ru/20200117/1563519564.html
Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
https://cdn24.img.ria.ru/images/155741/24/1557412430_0:206:3071:1933_1036x0_80_0_0_2b69b4ab5fdea27f896372667c81567f.jpg
РИА Новости

Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой

00:31 17.01.2020
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© AP Photo / Oliver de RosАлехандро Джамматтей
Алехандро Джамматтей
© AP Photo / Oliver de Ros
Алехандро Джамматтей. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - РИА Новости. Новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи выполнил обещание и разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, сообщает агентство AGN.
"Было отдано указание министру иностранных дел, чтобы единственный человек, который остаётся в посольстве Венесуэлы, покинул его, и мы закрываем отношения с правительством Венесуэлы. Закроем и посольство", - приводит агентство слова президента Гватемалы.
В начале ноября Джамматтеи заявил, что разорвет отношения с Венесуэлой после инаугурации в январе 2020 года. Церемония прошла 14 января.
В Венесуэле в январе прошлого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Иерусалим
15 января, 04:36
Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
1000712
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛатинская АмерикаВенесуэлаГватемала (республика)В мире
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