Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии

АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Греция наложит вето на политическое решение по Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha

Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.

В Берлине 19 января пройдет конференций по урегулированию в Ливии, Грецию на нее не пригласили, несмотря на просьбы Афин.

"Греция наложит вето на политическое решение в Ливии, если соглашение с Турцией не будет отменено", - заявил Мицотакис.

По словам премьера, плохо, что Греция не была приглашена на саммит в Берлине по ливийскому урегулированию. Он сказал, что страна является фактором стабильности, и предупредил, что Греция не согласится на политическое решение в Ливии без учета ее требования.

Премьер сказал, что отправил письма всем коллегам в Евросоюз, председателю Еврокомиссии и председателю Европейского совета, а в пятницу поговорит по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я хочу быть предельно ясным, и я передал это и моим европейским коллегам. Греция на саммите глав стран ЕС никогда не примет никакого политического решения по Ливии, которое не требует отмены этих меморандумов. Скажу проще. Мы наложим вето до того, как дело дойдет до саммита. Мы будем налагать вето на уровне министров иностранных дел. Итак, позвольте мне повторить: у Греции нет возможности договориться о политическом решении в Ливии, которое не требует отмены этих неприемлемых меморандумов, особенно меморандума об установлении так называемых морских зон между Ливией и Турцией", - сказал он.

По мнению премьера Греции, Турция изолирована, а у Греции сильные союзники.

Хафтар в Греции

Между тем в четверг вечером в Афины прибыл с не объявленным заранее визитом командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Премьер Мицотакис в пятницу встретится с Хафтаром в 13.00 (14.00 мск) в офисе премьера в парламенте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В 9.20 запланирована встреча Хафтара с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.