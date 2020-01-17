Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T00:25+0300
https://ria.ru/20200117/1563519470.html
Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156197/57/1561975728_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2e3c7aed67808e639980e22a9336857e.jpg
РИА Новости

Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии

00:25 17.01.2020
368
© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha.
Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Вчера, 21:43
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
В Берлине 19 января пройдет конференций по урегулированию в Ливии, Грецию на нее не пригласили, несмотря на просьбы Афин.
"Греция наложит вето на политическое решение в Ливии, если соглашение с Турцией не будет отменено", - заявил Мицотакис.
По словам премьера, плохо, что Греция не была приглашена на саммит в Берлине по ливийскому урегулированию. Он сказал, что страна является фактором стабильности, и предупредил, что Греция не согласится на политическое решение в Ливии без учета ее требования.
Премьер сказал, что отправил письма всем коллегам в Евросоюз, председателю Еврокомиссии и председателю Европейского совета, а в пятницу поговорит по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге
Вчера, 20:48
Меркель импонирует позиция Хафтара по перемирию в Ливии
"Я хочу быть предельно ясным, и я передал это и моим европейским коллегам. Греция на саммите глав стран ЕС никогда не примет никакого политического решения по Ливии, которое не требует отмены этих меморандумов. Скажу проще. Мы наложим вето до того, как дело дойдет до саммита. Мы будем налагать вето на уровне министров иностранных дел. Итак, позвольте мне повторить: у Греции нет возможности договориться о политическом решении в Ливии, которое не требует отмены этих неприемлемых меморандумов, особенно меморандума об установлении так называемых морских зон между Ливией и Турцией", - сказал он.
По мнению премьера Греции, Турция изолирована, а у Греции сильные союзники.

Хафтар в Греции

Между тем в четверг вечером в Афины прибыл с не объявленным заранее визитом командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Премьер Мицотакис в пятницу встретится с Хафтаром в 13.00 (14.00 мск) в офисе премьера в парламенте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
13 января, 19:59
МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
В 9.20 запланирована встреча Хафтара с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Ракетная батарея Патриот
Вчера, 15:48
Эрдоган направил турецких военных в Ливию для помощи ПНС
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава ЛНА Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж
Вчера, 17:59
Саррадж оценил роль России и Турции в разрешении конфликта в Ливии
760020
Обсудить 0
Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Кириакос МицотакисХалифа ХафтарЕвросоюзГерманияЛивияГрецияТурцияВ мире
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Братислава
Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
В Чехии назвали условия для визита Земана в Китай
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж
Саррадж оценил роль России и Турции в разрешении конфликта в Ливии
Каир
СМИ: поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
Вид на Каир, Египет
Египет объявил о создании семью странами газового форума
Здание американского Сената в Вашингтоне
В США дали старт процессу импичмента Трампа
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео посетит берлинскую конференцию по Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния