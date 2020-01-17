Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск". Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров в 120 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
"В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. ... Оперативными группами произведен осмотр социально-значимых объектов и зданий. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве добавили, что угроза цунами из-за землетрясения не объявлялась. Социального напряжения среди населения нет.
Подземные толчки разбудили некоторых жителей Петропавловска-Камчатского, в квартирах на верхних этажах домов раскачивались люстры, звенела посуда в шкафах.
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