Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T00:15+0300
https://ria.ru/20200117/1563519439.html
Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
https://cdn24.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_0:118:3221:1930_1036x0_80_0_0_d4dd3f3721b4cda9094d880c83d96c04.jpg
РИА Новости

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

00:15 17.01.2020
558
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск". Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 50 километров в 120 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
"В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. ... Оперативными группами произведен осмотр социально-значимых объектов и зданий. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве добавили, что угроза цунами из-за землетрясения не объявлялась. Социального напряжения среди населения нет.
Подземные толчки разбудили некоторых жителей Петропавловска-Камчатского, в квартирах на верхних этажах домов раскачивались люстры, звенела посуда в шкафах.
Якутия
13 ноября 2019, 08:48
В Якутии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,5
105401
Обсудить 1
ГУ МЧС по Камчатскому краюКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Здание американского Сената в Вашингтоне
В США дали старт процессу импичмента Трампа
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Рысь в Парке рысей в Приморском сафари-парке
В Карелии голодную и напуганную рысь сняли с дерева
Кадр из трейлера к фильму Безумный Майлз
Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Ледоход на Неве в Санкт-Петербурге
Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
Эвакуация в московской школе №1359
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек из-за анонимных сообщений
Братислава
Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Россия предостерегла от разжигания антииранских настроений
Провинция Идлиб в Сирии
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния