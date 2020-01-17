Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

"В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. ... Оперативными группами произведен осмотр социально-значимых объектов и зданий. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - говорится в сообщении.