Учебные заведения Дальнего Востока оснастили по западным стандартам

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В рамках программы "Единая субсидия" в прошлом году для 58 средних специальных учебных заведений Дальнего Востока приобрели новые аппараты, материалы и тренажеры, соответствующие международным стандартам WorldSkills, сообщает В рамках программы "Единая субсидия" в прошлом году для 58 средних специальных учебных заведений Дальнего Востока приобрели новые аппараты, материалы и тренажеры, соответствующие международным стандартам WorldSkills, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики . Кроме того, в Якутске и Сахалинской области построили четыре школы, а в Амурской — детский сад на 120 мест.

"Единая субсидия" — это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 миллиона человек — 81 процент от численности населения округа.

В 2020 году по программе "Единая субсидия", куратором которой выступает Минвостокразвития, начнется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года, уточняет ведомство.