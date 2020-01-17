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2020-01-17T15:31+0300
https://ria.ru/20200117/1563515792.html
Учебные заведения Дальнего Востока оснастили по западным стандартам
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РИА Новости

Учебные заведения Дальнего Востока оснастили по западным стандартам

08:00 17.01.2020 (обновлено: 15:31 17.01.2020)
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© Depositphotos / kastoУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В рамках программы "Единая субсидия" в прошлом году для 58 средних специальных учебных заведений Дальнего Востока приобрели новые аппараты, материалы и тренажеры, соответствующие международным стандартам WorldSkills, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в Якутске и Сахалинской области построили четыре школы, а в Амурской — детский сад на 120 мест.
"Единая субсидия" — это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 миллиона человек — 81 процент от численности населения округа.
В 2020 году по программе "Единая субсидия", куратором которой выступает Минвостокразвития, начнется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года, уточняет ведомство.
За это время в округе планируют построить 26 школ и 13 детских садов, отремонтировать 143 учебных заведения и оснастить новым оборудованием 75 мастерских и лабораторий.
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