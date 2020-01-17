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"Одних спасал, других убивал": как детский врач стал серийным маньяком
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РИА Новости

"Одних спасал, других убивал": как детский врач стал серийным маньяком

08:00 17.01.2020 (обновлено: 14:58 17.01.2020)
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© "Россия-1"Максим Петров. Стоп-кадр передачи "Честный детектив" телеканала "Россия-1"
Максим Петров. Стоп-кадр передачи Честный детектив телеканала Россия-1
© "Россия-1"
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. Почти 50 разбойных нападений и 12 убийств за три года — ровно 20 лет назад в Санкт-Петербурге поймали маньяка, охотившегося на одиноких пенсионеров. Педиатр 5-й подстанции скорой помощи Максим Петров, представляясь врачом из поликлиники, легко входил в доверие к пожилым людям, делал инъекцию снотворного, после чего убивал и грабил. О том, как его выследили, — в материале РИА Новости.

Смертельный укол

Весной 1999-го на Васильевском острове нашли тело пенсионерки. Ее задушили. Из квартиры пропали антикварные вещи. Через несколько дней — еще одно убийство в том же районе. Капроновым чулком удавили пожилую женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Добычей преступника стали ордена и медали.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВасильевский остров в Санкт-Петербурге
Васильевский остров в Сантк-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Васильевский остров в Санкт-Петербурге
Отпечатков пальцев на местах преступлений не обнаружили. Жертвы сами впустили убийцу домой: никаких следов взлома. Оперативники допросили родственников и знакомых погибших, прочесали местные рынки и пообщались со скупщиками, но пропавшие вещи так и не обнаружились.
Убийства пожилых людей продолжались. У всех жертв судмедэксперты выявили следы от уколов, а в крови — сильное снотворное. Дела объединили в одно производство, однако улик у следователей по-прежнему не было.
Вскоре в милицию поступило заявление о необычном ограблении. Неизвестный позвонил в квартиру пенсионерки, представился врачом из поликлиники и настоял на уколе, после которого хозяйка уснула. В результате из квартиры пропало все ценное.
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Между собой силовики прозвали убийцу "медбратом". Подняли архивы и выявили еще десятки похожих историй про "врача из поликлиники". Сначала были только ограбления. На убийство "медбрат" впервые решился в октябре 1998-го: открыл газовые конфорки в квартире. К счастью, пострадавшая вовремя проснулась. На следующий день он провернул похожий трюк в соседнем доме, однако и там все обошлось.

"Зацепились за флюорографию"

В январе 2000-го убийца перебрался во Фрунзенский район Санкт-Петербурга. Ситуация накалилась до предела: преступления совершались чуть ли не каждый день, и живых маньяк старался не оставлять. Но следователи по-прежнему не могли понять, по какому принципу он действует.
В середине месяца маньяк наконец совершил ошибку. Одна из его жертв выжила и дала подробные показания. По словам пенсионерки, врач принес ей результаты флюорографии, которую она недавно проходила.
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Оказалось, что убитые за последнее время пожилые женщины были прикреплены к одной поликлинике. Маньяк выходил на жертв именно по флюорографии. Для удобства пациентов результаты рентгеновского исследования оставляли в ящике, доступном для всех. Там было все: имя, возраст и точный адрес.
Милиция устроила засады по всему району. И вот 17 января 2000-го в квартире дома 27 по улице Турку раздался звонок. Вместо одинокой пенсионерки дверь открыли милиционеры. Неуловимого "медбрата" задержали. Это был педиатр 5-й подстанции скорой помощи Максим Петров.
В его медицинском чемоданчике обнаружили шприцы, бритву и капроновые колготки. Расследование длилось около двух лет, в итоге предъявили обвинения в 12 убийствах и почти 50 разбойных нападениях.
© "Россия-1"Максим Петров. Стоп-кадр передачи "Честный детектив" телеканала "Россия-1"
Максим Петров. Стоп-кадр передачи Честный детектив телеканала Россия-1
© "Россия-1"
Максим Петров. Стоп-кадр передачи "Честный детектив" телеканала "Россия-1"
Хотя Петров сознался в большинстве преступлений, его коллеги и знакомые не могли поверить в то, что это сделал именно он. Педиатра знали как примерного семьянина, отца троих детей, отличного врача, не раз спасавшего жизни. СМИ же окрестили его Доктором Смерть.
На суде Петров отказался от признаний и заявил, что его заставили себя оговорить. Но у обвинения хватало доказательств: следы от ботинок, результаты почерковедческой экспертизы — в квартирах нескольких жертв Петров оставил нецензурные надписи на зеркалах в надежде запутать следствие.
Двадцать первого ноября 2003-го Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима "Белый лебедь".
Но Петров о себе еще напомнил. В 2012-м он пожаловался в Европейский суд по правам человека на условия содержания в СИЗО: переполненные камеры, отсутствие постельного белья, норма в 300 миллилитров воды в сутки. ЕСПЧ присудил заключенному более 15 тысяч евро.
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Происшествия
Популярные комментарии
А ЕСПЧ не хотело бы его забрать к себе,в демократичную Европу?
17 января, 08:39
Олег 84
2900003
Несколько убийств и у всех след от укола и снотворное в крови. ,, Кто бы это мог быть? Тракторист? Лётчик? Агроном?,,- гадал Бастрыкин
17 января, 12:00
СКСказочный Карлик
1900012
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