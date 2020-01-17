В Приморье сняли на видео знакомство леопарда с фотоловушкой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал видео редкой большой кошки, внимательно изучающей фотоловушку.
"Я в заповедном лесу, на "Земле леопарда", а вы - на другой стороне "окна" в мой мир, - прокомментировали кадры от имени леопарда сотрудники нацпарка. — Мне тоже любопытно, что у вас происходит. У нас здесь все хорошо!"
Пользователи отметили в комментариях, что "кошечка" вполне упитанная, видимо за ней хорошо ухаживают.
На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.
Помимо снимков некоторые из них записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение зверей.
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