В Приморье сняли на видео знакомство леопарда с фотоловушкой

"Я в заповедном лесу, на "Земле леопарда", а вы - на другой стороне "окна" в мой мир, - прокомментировали кадры от имени леопарда сотрудники нацпарка. — Мне тоже любопытно, что у вас происходит. У нас здесь все хорошо!"