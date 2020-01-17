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Туризм
2020-01-17T04:55+0300
https://ria.ru/20200117/1563512743.html
В Приморье сняли на видео знакомство леопарда с фотоловушкой
https://cdn21.img.ria.ru/images/151164/56/1511645608_0:50:1500:894_1036x0_80_0_0_3acee551e165f8bc4c0d59c2f997a057.jpg
РИА Новости

В Приморье сняли на видео знакомство леопарда с фотоловушкой

04:55 17.01.2020
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© РИА Новости / Антон БалашовЛеопард
Леопард
© РИА Новости / Антон Балашов
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал видео редкой большой кошки, внимательно изучающей фотоловушку.
"Я в заповедном лесу, на "Земле леопарда", а вы - на другой стороне "окна" в мой мир, - прокомментировали кадры от имени леопарда сотрудники нацпарка. — Мне тоже любопытно, что у вас происходит. У нас здесь все хорошо!"
Пользователи отметили в комментариях, что "кошечка" вполне упитанная, видимо за ней хорошо ухаживают.
На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.
Помимо снимков некоторые из них записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение зверей.
Дальневосточный леопард
14 июля 2019, 00:39Туризм
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
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ТуризмТуризмтуристылеопардыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - Туризм
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