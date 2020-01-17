Стюардесса рассказала, как она мстила неприятным пассажирам

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бывшая стюардесса, создатель сообщества для авиапассажиров рассказала, как она мстила грубым путешественникам, сообщает Express.
Бортпроводникам приходится иметь дело с большим количеством людей на борту, не все из них ведут себя вежливо и относятся к экипажу с уважением.
Бывшая стюардесса Шон Кэтлин рассказала, что есть способы, которыми можно отомстить грубым пассажирам. Сама она использовала только один из них.
“Я возьму стакан и насыплю в него побольше льда, в итоге сока или газировки там будет примерно две столовых ложки", — пояснила стюардесса. При этом она призналась, что никогда бы не плюнула в чью-либо чашку.
Бывший бортпроводник Мэнди Смит, написала в своей книге, что серьезной проблемой для членов экипажа может быть метеоризм. От большого количество часов, проведенных в воздухе, живот раздувается. Другой сотрудник авиакомпании признался, что некоторые его коллеги используют это, чтобы отомстить пассажирам, которые их раздражают.
15 октября 2019, 23:40ТуризмБортпроводники раскрыли свое секретное правило