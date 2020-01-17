Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-17T03:22+0300
https://ria.ru/20200117/1563510426.html
Стюардесса рассказала, как она мстила неприятным пассажирам
https://cdn24.img.ria.ru/images/150812/92/1508129298_0:0:5616:3160_1036x0_80_0_0_5756ae8b642fe976c3e21a5f9c4ad02a.jpg
РИА Новости

Стюардесса рассказала, как она мстила неприятным пассажирам

03:22 17.01.2020
57950
© Depositphotos / Bhofack2Прохладная газировка
Прохладная газировка
© Depositphotos / Bhofack2
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бывшая стюардесса, создатель сообщества для авиапассажиров рассказала, как она мстила грубым путешественникам, сообщает Express.
Бортпроводникам приходится иметь дело с большим количеством людей на борту, не все из них ведут себя вежливо и относятся к экипажу с уважением.
Бывшая стюардесса Шон Кэтлин рассказала, что есть способы, которыми можно отомстить грубым пассажирам. Сама она использовала только один из них.
“Я возьму стакан и насыплю в него побольше льда, в итоге сока или газировки там будет примерно две столовых ложки", — пояснила стюардесса. При этом она призналась, что никогда бы не плюнула в чью-либо чашку.
Бывший бортпроводник Мэнди Смит, написала в своей книге, что серьезной проблемой для членов экипажа может быть метеоризм. От большого количество часов, проведенных в воздухе, живот раздувается. Другой сотрудник авиакомпании признался, что некоторые его коллеги используют это, чтобы отомстить пассажирам, которые их раздражают.
Пассажиры в салоне самолета
15 октября 2019, 23:40Туризм
Бортпроводники раскрыли свое секретное правило
112171721
ТуризмТуризмтуристыавиакомпаниисамолетыНовости - Туризм
Рекомендуем
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о "быдле" и маткапитале
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне World Magnetic Tour в Вильнюсе
Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампа
Улица в немецком городе
Численность населения Германии обновила рекорд
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский объяснил, почему при Мишустине Россия совершит рывок
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
22:57Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником
22:55В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Лента новостейМолния