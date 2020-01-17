Стюардесса рассказала, как она мстила неприятным пассажирам

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бывшая стюардесса, создатель сообщества для авиапассажиров Бывшая стюардесса, создатель сообщества для авиапассажиров рассказала , как она мстила грубым путешественникам, сообщает Express.

Бортпроводникам приходится иметь дело с большим количеством людей на борту, не все из них ведут себя вежливо и относятся к экипажу с уважением.

Бывшая стюардесса Шон Кэтлин рассказала, что есть способы, которыми можно отомстить грубым пассажирам. Сама она использовала только один из них.

“Я возьму стакан и насыплю в него побольше льда, в итоге сока или газировки там будет примерно две столовых ложки", — пояснила стюардесса. При этом она призналась, что никогда бы не плюнула в чью-либо чашку.