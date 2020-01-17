Лучшие фото недели: гонка в пустыне, мода весны и больница для кенгуру

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев перед отставкой правительства.
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев перед отставкой правительства.
Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея.
Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея.
Участники акции "В метро без штанов" садятся в поезд нью-йоркской подземки.
Участники акции "В метро без штанов" садятся в поезд нью-йоркской подземки.
Кенгуру в госпитале для животных в Австралии.
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах.
Участница акции протеста против коррупции в Бейруте.
Протест активисток общества защиты животных PETA, приуроченный к началу Недели моды в Берлине.
Протест активисток общества защиты животных PETA, приуроченный к началу Недели моды в Берлине.
Бангладешские мусульмане перепрыгивают с поезда на поезд по пути на ежегодное собрание Biswa Ijtema в Тонги.
Бангладешские мусульмане перепрыгивают с поезда на поезд по пути на ежегодное собрание Biswa Ijtema в Тонги.
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча 18-го тура чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между клубами "Химки" и "Зенит".
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча 18-го тура чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между клубами "Химки" и "Зенит".
Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.
Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.
Участники дворового чемпионата по футболу в валенках в Казани.
Участники дворового чемпионата по футболу в валенках в Казани.
Беспорядки на акции протеста в Париже.
Показ весенне-летней коллекции дизайнера Рейны Диас в Мексике.
Жирафы в сафари-парке Vinpearl на острове Фукуок во Вьетнаме.
Жирафы в сафари-парке Vinpearl на острове Фукуок во Вьетнаме.
Лунное затмение в небе над тайгой близ Красноярска.
Лунное затмение в небе над тайгой близ Красноярска.
Девушки танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Девушки танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Акция протеста в Бейруте.
Мужчины в набедренных повязках бегут вокруг храма Teppozu Inari в Токио, готовясь к традиционному купанию в холодной воде.
Мужчины в набедренных повязках бегут вокруг храма Teppozu Inari в Токио, готовясь к традиционному купанию в холодной воде.
Российская фигуристка Аполлинария Панфилова выступает в паре с Дмитрием Рыловым на зимних юношеских Олимпийских играх.
Российская фигуристка Аполлинария Панфилова выступает в паре с Дмитрием Рыловым на зимних юношеских Олимпийских играх.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards в Калифорнии.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards в Калифорнии.
Сцена из балета "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра.
Сцена из балета "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра.
Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Протесты на Манхэттене перед зданием суда, где слушается дело Харви Вайнштейна.
Протесты на Манхэттене перед зданием суда, где слушается дело Харви Вайнштейна.
Учения военнослужащих мотострелкового соединения в Кемеровской области.
Учения военнослужащих мотострелкового соединения в Кемеровской области.
Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле.
Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле.
Сирийцы везут на машинах снег с гор на побережье в Латакии.
Сирийцы везут на машинах снег с гор на побережье в Латакии.
Жители Кашмира ищут пострадавших при сходе снежной лавины.
Фестиваль красок в Ираке.
Модель представляет коллекцию дизайн-студии Obectra на Неделе моды в Берлине.
Модель представляет коллекцию дизайн-студии Obectra на Неделе моды в Берлине.
Святочные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.
Святочные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.