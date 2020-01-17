Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T16:11+0300
https://ria.ru/20200117/1563507297.html
Лучшие фото недели: гонка в пустыне, мода весны и больница для кенгуру
https://cdn24.img.ria.ru/images/156350/62/1563506205_0:89:2716:1618_1036x0_80_0_0_5c58c80685cd4c92bf924c4ec8580f0f.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: гонка в пустыне, мода весны и больница для кенгуру

12:15 17.01.2020 (обновлено: 16:11 17.01.2020)
4685
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев перед отставкой правительства.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
1 из 30

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев перед отставкой правительства.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея.

Клуб зимнего плавания в Красноярске
2 из 30

Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Участники акции "В метро без штанов" садятся в поезд нью-йоркской подземки.

Участники акции В метро без штанов садятся в поезд метро в Нью-Йорке
3 из 30

Участники акции "В метро без штанов" садятся в поезд нью-йоркской подземки.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Stringer

Кенгуру в госпитале для животных в Австралии.

Кенгуру в больнице дикой природы в Беерве, Австралия
4 из 30

Кенгуру в госпитале для животных в Австралии.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2019 / Bullit Marquez

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах.

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
5 из 30

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах.

© AFP 2019 / Bullit Marquez
© AFP 2019 / Patrick Baz

Участница акции протеста против коррупции в Бейруте.

Участница акции протеста против коррупции во время демонстрации в центре Бейрута
6 из 30

Участница акции протеста против коррупции в Бейруте.

© AFP 2019 / Patrick Baz
© REUTERS / Annegret Hilse

Протест активисток общества защиты животных PETA, приуроченный к началу Недели моды в Берлине.

Протест активисток из PETA, приуроченный к неделе моды в Берлине
7 из 30

Протест активисток общества защиты животных PETA, приуроченный к началу Недели моды в Берлине.

© REUTERS / Annegret Hilse
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Бангладешские мусульмане перепрыгивают с поезда на поезд по пути на ежегодное собрание Biswa Ijtema в Тонги.

Верующие мусульмане перепрыгивают между поездами во время ежегодного собрания Biswa Ijtema в Тонги
8 из 30

Бангладешские мусульмане перепрыгивают с поезда на поезд по пути на ежегодное собрание Biswa Ijtema в Тонги.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча 18-го тура чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между клубами "Химки" и "Зенит".

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча 18-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020
9 из 30

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча 18-го тура чемпионата мужской баскетбольной Евролиги между клубами "Химки" и "Зенит".

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
10 из 30

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники дворового чемпионата по футболу в валенках в Казани.

Участники дворового чемпионата по футболу в валенках в ЦПКиО им. Горького в Казани
11 из 30

Участники дворового чемпионата по футболу в валенках в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Lionel Bonaventure

Беспорядки на акции протеста в Париже.

Протестующие во время демонстрации в Париже, Франция. 11 января 2020
12 из 30

Беспорядки на акции протеста в Париже.

© AFP 2019 / Lionel Bonaventure
© AFP 2019 / Ulises Ruiz

Показ весенне-летней коллекции дизайнера Рейны Диас в Мексике.

Модели во время показа весенне-летней коллекции Atenas дизайнера Рейны Диас в Мексике. 15 января 2020 года
13 из 30

Показ весенне-летней коллекции дизайнера Рейны Диас в Мексике.

© AFP 2019 / Ulises Ruiz
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Жирафы в сафари-парке Vinpearl на острове Фукуок во Вьетнаме.

Жирафы в сафари-парке VinPearl на острове Фокуок во Вьетнаме
14 из 30

Жирафы в сафари-парке Vinpearl на острове Фукуок во Вьетнаме.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Лунное затмение в небе над тайгой близ Красноярска.

Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
15 из 30

Лунное затмение в небе над тайгой близ Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Bruna Prado

Девушки танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Женщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
16 из 30

Девушки танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado
© AFP 2019 / Patrick Baz

Акция протеста в Бейруте.

Акция протеста в Бейруте, Ливан. 14 января 2020
17 из 30

Акция протеста в Бейруте.

© AFP 2019 / Patrick Baz
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Мужчины в набедренных повязках бегут вокруг храма Teppozu Inari в Токио, готовясь к традиционному купанию в холодной воде.

Женщина смотрит на мужчин бегающих вокруг храма Teppozu Inari во время церемонии в Токио, Япония. 12 января 2020 года
18 из 30

Мужчины в набедренных повязках бегут вокруг храма Teppozu Inari в Токио, готовясь к традиционному купанию в холодной воде.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Российская фигуристка Аполлинария Панфилова выступает в паре с Дмитрием Рыловым на зимних юношеских Олимпийских играх.

Аполлинария Панфилова в паре с Дмитрием Рыловом (Россия) выступает с произвольной программой в парном фигурном катании на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
19 из 30

Российская фигуристка Аполлинария Панфилова выступает в паре с Дмитрием Рыловым на зимних юношеских Олимпийских играх.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards в Калифорнии.

Американская актриса Энн Хэтэуэй и Адам Шульман на 25й ежегодной премии Critics' Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния
20 из 30

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards в Калифорнии.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Сцена из балета "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра.

Сцена из балета Кракатук в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра
21 из 30

Сцена из балета "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© www.kamazmaster.ru / Перейти в фотобанк

Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

Экипаж спортивной команды КАМАЗ-мастер в составе пилота Антона Шибалова, штурмана Дмитрия Никитина, механика Ивана Татаринова на ралли-марафоне Дакар
22 из 30

Команда "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

© www.kamazmaster.ru
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Carlo Allegri

Протесты на Манхэттене перед зданием суда, где слушается дело Харви Вайнштейна.

Протесты перед зданием суда на Манхэттене во время вынесения приговора Харви Вайнштейну
23 из 30

Протесты на Манхэттене перед зданием суда, где слушается дело Харви Вайнштейна.

© REUTERS / Carlo Allegri
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Учения военнослужащих мотострелкового соединения в Кемеровской области.

Боевая стрельба в рамках занятий по лыжной подготовке с военнослужащими мотострелкового соединения в Кемеровской области
24 из 30

Учения военнослужащих мотострелкового соединения в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
25 из 30

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сирийцы везут на машинах снег с гор на побережье в Латакии.

Сирийцы привозят на машинах снег с гор на побережье в горной части Латакии
26 из 30

Сирийцы везут на машинах снег с гор на побережье в Латакии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / STR

Жители Кашмира ищут пострадавших при сходе снежной лавины.

Местные жители ищут пострадавших при сходе снежной лавины в Кашмире
27 из 30

Жители Кашмира ищут пострадавших при сходе снежной лавины.

© AFP 2019 / STR
© REUTERS / Alaa Al-Marjani

Фестиваль красок в Ираке.

Фестиваль цветов в Ираке
28 из 30

Фестиваль красок в Ираке.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani
© REUTERS / Annegret Hilse

Модель представляет коллекцию дизайн-студии Obectra на Неделе моды в Берлине.

Модель представляет коллекцию дизайн-студии Obectra на Неделе моды в Берлине, Германия
29 из 30

Модель представляет коллекцию дизайн-студии Obectra на Неделе моды в Берлине.

© REUTERS / Annegret Hilse
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Святочные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.

Участники святочных гуляний в деревне Ложголово Сланцевого района Ленинградской области
30 из 30

Святочные гулянья в деревне Ложголово Сланцевского района Ленинградской области.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
71623119
Обсудить 4
ЛунаВулкан ТаальАполлинария ПанфиловаНью-ЙоркКашмирКАМАЗ-мастерЮношеские Олимпийские игрыЭнн ХэтэуэйБольшой театрДмитрий МедведевДакар (ралли)Ангела МеркельВладимир ПутинМоскваЛатакия (город)МанхэттенАвстралияИракБразилияБангладешБейрутКрасноярскТокиоБерлин (город)ФилиппиныФото
Рекомендуем
Ростех запустит производство спортивного пистолета на базе «Удава»
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира
Конверт с долларовыми купюрами
"Доллар будет стоить двести рублей": пора ли покупать валюту
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
Короли прорыва: почему Россия не скоро спишет бомбардировщики Су-24
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. В предместьях Вашавы. Красноармейцы с противотанковым ружьем готовятся к отражению танковой атаки
"Все ждут русских": Минобороны раскрыло архивы об освобождении Варшавы
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
Максим Петров. Стоп-кадр передачи Честный детектив телеканала Россия-1
"Одних спасал, других убивал": как детский врач стал серийным маньяком
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
22:57Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником
22:55В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Лента новостейМолния