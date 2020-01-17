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2020-01-17T13:51+0300
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IT на службе медицины: в Севастополе появился Центр обработки данных
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РИА Новости

IT на службе медицины: в Севастополе появился Центр обработки данных

08:00 17.01.2020 (обновлено: 13:51 17.01.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСервер в машинном зале в региональном опорном центре обработки данных
Сервер в машинном зале в региональном опорном центре обработки данных
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Севастополе открылся Центр обработки данных, который объединяет в себе все медицинские информационные системы региона. Здесь будут хранить и обрабатывать данные со всех городских больниц.
Центр делает работу врачей гораздо удобнее. Теперь они получат удаленный доступ к цифровым изображениям в электронной медицинской карте пациента. Нововведение не только упростит работу специалистов с лабораторными и рентгенологическими исследованиями, но и поможет максимально точно поставить диагноз.
"Диагност может произвести измерение в разных точках: по плотности ткани, по содержанию жидкости, по взаимоотношению тканевому, степени васкуляризации. Много информации можно извлечь той, которую глазу видно лишь после обработки снимка", — приводит слова главного врача Севастопольского онкологического диспансера Василия Ощепкова официальный портал правительства города.
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Новые технологии сделают легче и жизнь пациентов. Так как все данные хранятся в одном месте, людям не придется бегать за выписками по различным медицинским учреждениям.
"Иногда больные приносят диски. Мы используем эту информацию и архивируем. Есть случаи, когда больные обследуются в других городах и могут возникнуть проблемы с логистикой. А благодаря ЦОД проще пациентам и нам. Когда смотрим выборку по годам, можем открыть контрольные зоны и смотреть, в какую сторону они изменяются. Не нужно гонять человека за выписками. Перед нами открывается реальная картина. Мы можем по миллиметру померить, дать уже конкретные рекомендации", — отметил врач-рентгенолог онкологического диспансера Олег Бакликов.
Центр обработки данных в Севастополе создан в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение".
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