IT на службе медицины: в Севастополе появился Центр обработки данных

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Севастополе открылся Центр обработки данных, который объединяет в себе все медицинские информационные системы региона. Здесь будут хранить и обрабатывать данные со всех городских больниц.

Центр делает работу врачей гораздо удобнее. Теперь они получат удаленный доступ к цифровым изображениям в электронной медицинской карте пациента. Нововведение не только упростит работу специалистов с лабораторными и рентгенологическими исследованиями, но и поможет максимально точно поставить диагноз.

"Диагност может произвести измерение в разных точках: по плотности ткани, по содержанию жидкости, по взаимоотношению тканевому, степени васкуляризации. Много информации можно извлечь той, которую глазу видно лишь после обработки снимка", — приводит слова главного врача Севастопольского онкологического диспансера Василия Ощепкова официальный портал правительства города.

Новые технологии сделают легче и жизнь пациентов. Так как все данные хранятся в одном месте, людям не придется бегать за выписками по различным медицинским учреждениям.

"Иногда больные приносят диски. Мы используем эту информацию и архивируем. Есть случаи, когда больные обследуются в других городах и могут возникнуть проблемы с логистикой. А благодаря ЦОД проще пациентам и нам. Когда смотрим выборку по годам, можем открыть контрольные зоны и смотреть, в какую сторону они изменяются. Не нужно гонять человека за выписками. Перед нами открывается реальная картина. Мы можем по миллиметру померить, дать уже конкретные рекомендации", — отметил врач-рентгенолог онкологического диспансера Олег Бакликов.