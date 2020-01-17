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"Доллар будет стоить двести рублей": пора ли покупать валюту
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РИА Новости

"Доллар будет стоить двести рублей": пора ли покупать валюту

08:00 17.01.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Американский доллар может подорожать до 200 рублей, заявил директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Что думают об этом другие экономисты и к какому курсу готовиться в ближайшее время — в материале РИА Новости.

Бюджетное правило

Выступая на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве, известный экономист Алексей Ведев пообещал национальной денежной единице тяжелые времена. "Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — отметил он.
Ведев сослался на бюджетное правило, посредством которого Министерство финансов фактически ослабляет рубль, выступая основным покупателем иностранной валюты. Напомним, что с 2018 года Минфин скупает на рынке валюту в объеме, соответствующем "сверхдоходам" от продажи российской нефти дороже 40 долларов за баррель.
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Заявление Алексея Ведева удивило многих специалистов. "Честно говоря, не вижу возможностей для такого серьезного скачка курса, и особенно странно приписывать сюда бюджетное правило. Единственное, что может сказаться на курсе, — это внешний шок вроде резкого выхода нерезидентов из рубля", — считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Эксперт уточнил, что Банк России — оператор Минфина — готов к подобным сценариям и в экстренной ситуации прекратит закупку валюты на рынке, стабилизировав рубль, — как это было в 2018-м.
Мало того, Центробанк располагает широкими возможностями для масштабных валютных интервенций в поддержку рубля благодаря золотовалютным резервам, которые стабильно растут. Так, в декабре ЗВР пополнились на 12,3 миллиарда долларов, достигнув 554,4 миллиарда — максимума с сентября 2008-го, когда было чуть больше 596 миллиардов.

Спокойный среди бурь

Большинство специалистов уверено, что ждать резких скачков валютного курса в обозримой перспективе не приходится. Аналитик "Нордеа Банк" Григорий Жирнов указывает, что даже события этой недели не ослабили рубль, хотя из-за разочарования экспертного сообщества первой фазой торгового соглашения между США и Китаем многие валюты развивающихся стран сдали позиции.
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И отставка правительства после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию не произвела на рынок особого впечатления. По данным Московской биржи, доллар подорожал на 35 копеек, но в течение часа вернулся к прежнему показателю.
Аукционы по размещению ОФЗ тоже прошли спокойно — спрос превысил 86,5 миллиарда рублей, что лишний раз демонстрирует привлекательность отечественного рынка ценных бумаг.

"Ни объемы торгов на валютном рынке, ни быстрый разворот курса рубля в сторону укрепления после новости об отставке правительства не указывают на системные риски и снижение доверия к национальной валюте, сформировавшегося в декабре и начале января", — констатируют аналитики "Росбанка".

Напомним, во второй половине декабря рубль заметно укрепился, хотя спрос на иностранную валюту в конце года традиционно растет. И если в последних числах ноября биржевые котировки закрылись на отметке 64,31 рубля за доллар, то через месяц трейдеры давали только 61,98.

Плохой сценарий

В 2019-м российская валюта укрепилась на 8,5 процента к доллару и на 11 процентов к евро. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, основная причина в том, что иностранные инвесторы в поисках высокой доходности активнее вкладывались в развивающиеся рынки, в том числе в российский.
Это хорошо видно по долговым бумагам: в то время как у некоторых выпусков отечественных облигаций доходность приближается к семи процентам, в развитых странах этот показатель нередко уходит в отрицательную зону.
Однако риски для рубля все же есть, хоть и не такие, как предсказывает директор Центра структурных исследований РАНХиГС. Один из негативных факторов — резкое замедление мировой экономики, из-за чего не исключена распродажа на сырьевых рынках. Разумеется, валюта России — одной из крупнейших мировых энергетических держав — в этом случае пострадает.
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"Инвесторы начнут выходить из российских акций, облигаций, и давление на рубль усилится. Можно ожидать ослабления от пяти до семи процентов, то есть котировки доллара приблизятся к верхней границе диапазона 63-67 рублей", — предупреждает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
Другой фактор риска — возобновление санкционной риторики Запада в канун очередных президентских выборов в США. Но и тут России есть чем ответить — благодаря солидным резервам ЦБ.
"Угроза санкций способна оказать на рубль серьезное давление, — говорит главный аналитик ПСБ Банка Михаил Поддубский. — Но в целом базовым сценарием на ближайшие месяцы мы считаем консолидацию пары доллар — рубль вблизи уровня 64-65 ".
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Динамика курсов валютАлексей ВедевЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФМосковская биржаВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Почитайте внимательно его доклад.А РИА превращается в «одна баба сказала».
17 января, 08:43
Олег 84
4011003
Правительство не сможет даже рубль удержать на месте ? Тогда скоро будем слушать очередную басню о хорошей жизни и достойной зарплаты ))
17 января, 08:25
Алексей Николаевич
18110023
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