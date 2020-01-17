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Разрушительное землетрясение в Кобе (Япония) 17 января 1995 года
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РИА Новости

Разрушительное землетрясение в Кобе (Япония) 17 января 1995 года

01:07 17.01.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungПоследствия землетрясения в Кобе, 1995 год
Последствия землетрясения в Кобе, 1995 год
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
17 января 1995 года на западе крупнейшего японского острова Хонсю в районе портового города Кобе произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера. Его эпицентром стала северная часть острова Авадзи, очаг находился на глубине примерно 16 километров. После землетрясения вспыхнули пожары.
Землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории страны, правительством Японии было принято решение назвать стихийное бедствие "Великим землетрясением Хансин-Авадзи".
Погибли более 6,4 тысячи человек, более 40 тысяч человек получили увечья. Согласно исследованию Министерства здравоохранения Японии, 60% погибших в Кобе людей были в возрасте 60 лет и старше.
Были уничтожены около 105 тысяч зданий, частично разрушены более 144 тысяч сооружений, 274,1 тысячи домашних хозяйств. Были разрушены 85% учебных заведений, 7,2 тысячи дорог, 330 мостов и т.п.
Сильнее всех пострадал город Кобе, в нем погибли более 4,5 тысячи человек, были ранены 14 тысяч человек, разрушены более 120 тысяч сооружений.
Общий ущерб, нанесенный землетрясением, составил 9,9 миллиардов йен, что составило почти 10% национального бюджета.
На восстановление города ушло три месяца, через семь месяцев после ЧП была восстановлена железная дорога.
Было утилизировано 19,8 миллионов тонн отходов, появившихся в результате бедствия.
Сумма пожертвований со всей страны составила около 179,3 миллиардов йен.
18 января 2005 года в японском городе Кобе под эгидой ООН была открыта Всемирная конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий, приуроченная к десятилетию землетрясения. На ней были приняты Хиогская декларация, которая отразила общее мнение всех участников международного форума, что международное сообщество накопило большой опыт в области борьбы с бедствиями по уменьшению опасности бедствий, которое впоследствии переросло в бессрочную международную стратегию.
Также делегатами конференции была принята Рамочная программа действий на 2005-2015 годы.
В 2015 году она была продлена до 2030 года. В новой программе определены семь целей, которые касаются значительного снижения к 2030 году смертности в результате землетрясений, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий; числа пострадавших людей в целом; сокращения размеров экономических потерь и т.д.
В память о землетрясении 1995 года в Японии ежегодно проводится Фестиваль света (Kobe luminarie), который был впервые проведен через 11 месяцев после трагедии. В 2019 году он прошел с 6 по 15 декабря и был посвящен 25-летию трагедии. Мероприятие посетили более 3,4 миллиона человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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