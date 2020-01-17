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Культура
2020-01-17T08:00+0300
https://ria.ru/20200117/1563416022.html
Егор Крид — испорченный робот, а Ева Грин летит на Марс. Кино недели
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РИА Новости

Егор Крид — испорченный робот, а Ева Грин летит на Марс. Кино недели

08:00 17.01.2020
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© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
© Предоставлено Централ Партнершип
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Егор Крид стал роботом в "(НЕ)идеальном мужчине". Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон пугают зрителей в черно-белом "Маяке". Тим Рот и Клайв Оуэн рассказывают историю о гениальном скрипаче, Ева Грин готовится к полету на Марс, а немцы сняли свою версию российского фильма. О лучших картинах недели — в материале РИА Новости.

Идеальный, пусть и робот

Как найти свою пару? Заставить себя снова поверить мужчинам после их многочисленных измен? Такие вопросы возникают у главной героини картины "(НЕ)идеальный мужчина".
Режиссер Марюс Вайсберг уже натренировался на комедиях-франшизах — "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". А на главную женскую роль взял звезду "Горько!" Юлию Александрову.
© Предоставлено Централ Партнершип

Юлия Александрова в фильме "(НЕ)идеальный мужчина"

Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
1 из 3

Юлия Александрова в фильме "(НЕ)идеальный мужчина"

© Предоставлено Централ Партнершип
© Предоставлено Централ Партнершип

Сцена из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"

Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
2 из 3

Сцена из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"

© Предоставлено Централ Партнершип
© Предоставлено Централ Партнершип

Егор Крид в фильме "(НЕ)идеальный мужчина"

Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
3 из 3

Егор Крид в фильме "(НЕ)идеальный мужчина"

© Предоставлено Централ Партнершип
1 из 3

Юлия Александрова в фильме "(НЕ)идеальный мужчина"

© Предоставлено Централ Партнершип
2 из 3

Сцена из фильма "(НЕ)идеальный мужчина"

© Предоставлено Централ Партнершип
3 из 3

Егор Крид в фильме "(НЕ)идеальный мужчина"

© Предоставлено Централ Партнершип
Актриса сыграла Свету, которой не везет с отношениями: она вечно находит "токсичных" парней и страдает от них. После очередного расставания героиня решает начать новую жизнь и устраивается в компанию по продаже роботов, которых не отличить от людей. Преимущество бойфренда с искусственным интеллектом перед "настоящими" в том, что он чутко реагирует на характер хозяйки, ее потребности и привычки. Единственный минус — уж очень дорого стоит.
У одного из роботов (Егор Крид) обнаруживают программную ошибку и хотят вернуть производителю, но Света просит продать его ей.
Сценаристы ленты — Евгения Хрипкова ("Звоните ДиКаприо") и Жора Крыжовников ("Елки", сериал "Кухня", "Горько!"), поэтому есть надежда, что история получилась по-настоящему смешной и небанальной.

Смотрители на острове

© Предоставлено Universal Pictures Russia

Кадр из фильма "Маяк"

Кадр из фильма Маяк
1 из 4

Кадр из фильма "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
© Предоставлено Universal Pictures Russia

Уиллем Дефо в фильме "Маяк"

Кадр из фильма Маяк
2 из 4

Уиллем Дефо в фильме "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
© Предоставлено Universal Pictures Russia

Сцена из фильма "Маяк"

Кадр из фильма Маяк
3 из 4

Сцена из фильма "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
© Предоставлено Universal Pictures Russia

Роберт Паттинсон в фильме "Маяк"

Кадр из фильма Маяк
4 из 4

Роберт Паттинсон в фильме "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
1 из 4

Кадр из фильма "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
2 из 4

Уиллем Дефо в фильме "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
3 из 4

Сцена из фильма "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
4 из 4

Роберт Паттинсон в фильме "Маяк"

© Предоставлено Universal Pictures Russia
В прокат выходит отмеченный призом на 72-м Каннском кинофестивале номинант на "Оскар" за операторскую работу "Маяк" Роберта Эггерса.
Это мистическая черно-белая история о двух смотрителях, работающих в 1890-х на далеком и таинственном острове в Новой Англии. Томас Уэйк (Уиллем Дефо), опытный и энергичный, любит контроль и постоянно отчитывает своего подчиненного Эфраима Уинслоу (Роберт Паттинсон). А тот — немногословный бывший дровосек, пытающийся начать новую жизнь.
Кадр из фильма Маяк
15 января, 08:07Культура
Паттинсон — красивый и ужасный. Почему надо смотреть "Маяк"
Из-за шторма они лишаются связи с внешним миром. Запасы продуктов иссякают, напряжение растет. Нагнетают обстановку таинственные силы, которые мерещатся героям на каждом шагу, и непонятно, реальны они или нет.

"Уинслоу скрытничает осознанно, его история раскрывается зрителю медленно. Уэйк, с другой стороны, — жесткий, типичный старый морской волк, ему просто нравится быть хранителем маяка", — говорит Эггерс.

Исчезновение музыканта

© Serendipity Point Films (2019)Кадр из фильма "Песня имен"
Кадр из фильма Песня имен
1 из 2
Кадр из фильма "Песня имен"
© Serendipity Point Films (2019)
© Serendipity Point Films (2019)

Сцена из фильма "Песня имен"

Кадр из фильма Песня имен
2 из 2

Сцена из фильма "Песня имен"

© Serendipity Point Films (2019)
1 из 2
Кадр из фильма "Песня имен"
© Serendipity Point Films (2019)
2 из 2

Сцена из фильма "Песня имен"

© Serendipity Point Films (2019)
Тим Рот и Клайв Оуэн снялись в картине по одноименному роману известного английского музыкального критика Нормана Лебрехта "Песня имен". Книга и фильм рассказывают о таинственном исчезновении музыканта в Лондоне вскоре после Второй мировой войны.
Скрипач Довидл — юный гений. Это признают и преподаватели, и слушатели. Его семья погибает в Треблинке, и мальчика принимают у себя Симмондсы, у которых растет сын Мартин — пианист. Герои становятся друзьями и вместе мечтают о будущем.
© Serendipity Point Films (2019)

Тим Рот в фильме "Песня имен"

Кадр из фильма Песня имен
1 из 2

Тим Рот в фильме "Песня имен"

© Serendipity Point Films (2019)
© Serendipity Point Films (2019)

Сцена из фильма "Песня имен"

Кадр из фильма Песня имен
2 из 2

Сцена из фильма "Песня имен"

© Serendipity Point Films (2019)
1 из 2

Тим Рот в фильме "Песня имен"

© Serendipity Point Films (2019)
2 из 2

Сцена из фильма "Песня имен"

© Serendipity Point Films (2019)
Но в день, когда повзрослевший Довидл должен сыграть первый концерт, он пропадает, и никто не может его найти. Мартин посвящает всю жизнь поискам названого брата, но только 40 лет спустя ему удается разгадать тайну.
Трогательную историю и актерскую игру уже оценили на кинофестивале в Торонто, где и состоялась премьера. Но, пожалуй, один из главных героев картины — музыка.
Композитор фильма — Говард Шор, обладатель трех "Оскаров", а еще "Золотого глобуса" и "Грэмми". Именно он написал саундтрек к трилогии "Властелин колец", "Отступникам", "Молчанию ягнят".
Партию скрипки исполняет один из лучших молодых музыкантов Рэй Чен. Идти в кинотеатр стоит хотя бы ради двух часов прекрасных мелодий.

Ева Грин в России

© Pathe (2019)

Ева Грин в фильме "Проксима"

Кадр из фильма Проксима
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Ева Грин в фильме "Проксима"

© Pathe (2019)
© Pathe (2019)Кадр из фильма "Проксима"
Кадр из фильма Проксима
2 из 3
Кадр из фильма "Проксима"
© Pathe (2019)
© Pathe (2019)

Сцена из фильма "Проксима"

Кадр из фильма Проксима
3 из 3

Сцена из фильма "Проксима"

© Pathe (2019)
1 из 3

Ева Грин в фильме "Проксима"

© Pathe (2019)
2 из 3
Кадр из фильма "Проксима"
© Pathe (2019)
3 из 3

Сцена из фильма "Проксима"

© Pathe (2019)
Очередная история про космос — картина французского режиссера Алис Винокур "Проксима" с Евой Грин в антураже российского Звездного Городка.
За последние годы вышли несколько масштабных и не очень фильмов про астронавтов, космонавтов, исследование звезд и разные галактики. Новая лента — о роли женщины в освоении далеких планет и о том, через что ей приходится пройти на всех изнурительных этапах подготовки к полету.
Главная героиня Сара (Ева Грин) — французский астронавт. Она тренируется в России для полета на Марс. А еще очень скучает по семилетней дочери Стелле, опеку над которой делит с бывшим мужем (Ларс Айдингер). Справиться с нагрузками ей помогает партнер по полету Майк (Мэтт Диллон).
© Pathe (2019)

Ева Грин в фильме "Проксима"

Кадр из фильма Проксима
1 из 3

Ева Грин в фильме "Проксима"

© Pathe (2019)
© Pathe (2019)

Мэтт Диллон, Ева Грин в фильме "Проксима"

Кадр из фильма Проксима
2 из 3

Мэтт Диллон, Ева Грин в фильме "Проксима"

© Pathe (2019)
© Pathe (2019)Кадр из фильма "Проксима"
Кадр из фильма Проксима
3 из 3
Кадр из фильма "Проксима"
© Pathe (2019)
1 из 3

Ева Грин в фильме "Проксима"

© Pathe (2019)
2 из 3

Мэтт Диллон, Ева Грин в фильме "Проксима"

© Pathe (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Проксима"
© Pathe (2019)
Фильм можно назвать почти документальным: многие сцены снимались в Звездном Городке и на Байконуре. Подробно показано, как космонавты готовятся к полету, на каких тренажерах работают и учатся.

Две мушкетерки

"Подруги поневоле" — немецкая версия российского фильма "Блокбастер" про грабительницу, захватывающую заложницу, с которой потом становится напарницей.
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)Кадр из фильма "Подруги поневоле"
Кадр из фильма Подруги поневоле
1 из 5
Кадр из фильма "Подруги поневоле"
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)

Ханна Херцшпрунг в фильме "Подруги поневоле"

Кадр из фильма Подруги поневоле
2 из 5

Ханна Херцшпрунг в фильме "Подруги поневоле"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)

Каролина Херфурт в фильме "Подруги поневоле"

Кадр из фильма Подруги поневоле
3 из 5

Каролина Херфурт в фильме "Подруги поневоле"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)Кадр из фильма "Подруги поневоле"
Кадр из фильма Подруги поневоле
4 из 5
Кадр из фильма "Подруги поневоле"
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)

Сцена из фильма "Подруги поневоле"

Кадр из фильма Подруги поневоле
5 из 5

Сцена из фильма "Подруги поневоле"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
1 из 5
Кадр из фильма "Подруги поневоле"
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
2 из 5

Ханна Херцшпрунг в фильме "Подруги поневоле"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
3 из 5

Каролина Херфурт в фильме "Подруги поневоле"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
4 из 5
Кадр из фильма "Подруги поневоле"
© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
5 из 5

Сцена из фильма "Подруги поневоле"

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019)
Ограбление Мэл сразу идет не по плану: ее пленница Фрэнни страдает паническими атаками, а на хвосте висят копы. Как и в первоисточнике, девушки постепенно превращаются в лучших подруг.
В отечественной картине играли Светлана Устинова и Анна Чиповская, а компанию им составлял Евгений Цыганов. В немецкой ленте снялись Ханна Херцшпрунг и Каролина Херфурт (она же и режиссер).
Зрителей ждут погони, перестрелки, нелепые ситуации и много юмора.
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
9 января, 08:00Культура
Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели
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КультураВластелин колецЛарс АйдингерУиллем ДефоАнна ЧиповскаяЕва ГринРоберт ПаттинсонЗолотой глобусОскар (премия)Евгений ЦыгановМоскваГрэмми
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