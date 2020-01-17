Егор Крид — испорченный робот, а Ева Грин летит на Марс. Кино недели

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Егор Крид стал роботом в "(НЕ)идеальном мужчине". Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон пугают зрителей в черно-белом "Маяке". Тим Рот и Клайв Оуэн рассказывают историю о гениальном скрипаче, Ева Грин готовится к полету на Марс, а немцы сняли свою версию российского фильма. О лучших картинах недели — в материале РИА Новости.

Идеальный, пусть и робот

Как найти свою пару? Заставить себя снова поверить мужчинам после их многочисленных измен? Такие вопросы возникают у главной героини картины "(НЕ)идеальный мужчина".

Режиссер Марюс Вайсберг уже натренировался на комедиях-франшизах — "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". А на главную женскую роль взял звезду "Горько!" Юлию Александрову.

© Предоставлено Централ Партнершип Юлия Александрова в фильме "(НЕ)идеальный мужчина" 1 из 3 Юлия Александрова в фильме "(НЕ)идеальный мужчина" © Предоставлено Централ Партнершип © Предоставлено Централ Партнершип Сцена из фильма "(НЕ)идеальный мужчина" 2 из 3 Сцена из фильма "(НЕ)идеальный мужчина" © Предоставлено Централ Партнершип © Предоставлено Централ Партнершип Егор Крид в фильме "(НЕ)идеальный мужчина" 3 из 3 Егор Крид в фильме "(НЕ)идеальный мужчина" © Предоставлено Централ Партнершип 1 из 3 Юлия Александрова в фильме "(НЕ)идеальный мужчина" © Предоставлено Централ Партнершип 2 из 3 Сцена из фильма "(НЕ)идеальный мужчина" © Предоставлено Централ Партнершип 3 из 3 Егор Крид в фильме "(НЕ)идеальный мужчина" © Предоставлено Централ Партнершип

Актриса сыграла Свету, которой не везет с отношениями: она вечно находит "токсичных" парней и страдает от них. После очередного расставания героиня решает начать новую жизнь и устраивается в компанию по продаже роботов, которых не отличить от людей. Преимущество бойфренда с искусственным интеллектом перед "настоящими" в том, что он чутко реагирует на характер хозяйки, ее потребности и привычки. Единственный минус — уж очень дорого стоит.

У одного из роботов (Егор Крид) обнаруживают программную ошибку и хотят вернуть производителю, но Света просит продать его ей.

Сценаристы ленты — Евгения Хрипкова ("Звоните ДиКаприо") и Жора Крыжовников ("Елки", сериал "Кухня", "Горько!"), поэтому есть надежда, что история получилась по-настоящему смешной и небанальной.

Смотрители на острове

© Предоставлено Universal Pictures Russia Кадр из фильма "Маяк" 1 из 4 Кадр из фильма "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia © Предоставлено Universal Pictures Russia Уиллем Дефо в фильме "Маяк" 2 из 4 Уиллем Дефо в фильме "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia © Предоставлено Universal Pictures Russia Сцена из фильма "Маяк" 3 из 4 Сцена из фильма "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia © Предоставлено Universal Pictures Russia Роберт Паттинсон в фильме "Маяк" 4 из 4 Роберт Паттинсон в фильме "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia 1 из 4 Кадр из фильма "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia 2 из 4 Уиллем Дефо в фильме "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia 3 из 4 Сцена из фильма "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia 4 из 4 Роберт Паттинсон в фильме "Маяк" © Предоставлено Universal Pictures Russia

В прокат выходит отмеченный призом на 72-м Каннском кинофестивале номинант на "Оскар" за операторскую работу "Маяк" Роберта Эггерса.

Это мистическая черно-белая история о двух смотрителях, работающих в 1890-х на далеком и таинственном острове в Новой Англии. Томас Уэйк (Уиллем Дефо), опытный и энергичный, любит контроль и постоянно отчитывает своего подчиненного Эфраима Уинслоу (Роберт Паттинсон). А тот — немногословный бывший дровосек, пытающийся начать новую жизнь.

Из-за шторма они лишаются связи с внешним миром. Запасы продуктов иссякают, напряжение растет. Нагнетают обстановку таинственные силы, которые мерещатся героям на каждом шагу, и непонятно, реальны они или нет.

"Уинслоу скрытничает осознанно, его история раскрывается зрителю медленно. Уэйк, с другой стороны, — жесткий, типичный старый морской волк, ему просто нравится быть хранителем маяка", — говорит Эггерс.

Исчезновение музыканта

© Serendipity Point Films (2019) Кадр из фильма "Песня имен" 1 из 2 Кадр из фильма "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019) © Serendipity Point Films (2019) Сцена из фильма "Песня имен" 2 из 2 Сцена из фильма "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019) 1 из 2 Кадр из фильма "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019) 2 из 2 Сцена из фильма "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019)

Тим Рот и Клайв Оуэн снялись в картине по одноименному роману известного английского музыкального критика Нормана Лебрехта "Песня имен". Книга и фильм рассказывают о таинственном исчезновении музыканта в Лондоне вскоре после Второй мировой войны.

Скрипач Довидл — юный гений. Это признают и преподаватели, и слушатели. Его семья погибает в Треблинке, и мальчика принимают у себя Симмондсы, у которых растет сын Мартин — пианист. Герои становятся друзьями и вместе мечтают о будущем.

© Serendipity Point Films (2019) Тим Рот в фильме "Песня имен" 1 из 2 Тим Рот в фильме "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019) © Serendipity Point Films (2019) Сцена из фильма "Песня имен" 2 из 2 Сцена из фильма "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019) 1 из 2 Тим Рот в фильме "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019) 2 из 2 Сцена из фильма "Песня имен" © Serendipity Point Films (2019)

Но в день, когда повзрослевший Довидл должен сыграть первый концерт, он пропадает, и никто не может его найти. Мартин посвящает всю жизнь поискам названого брата, но только 40 лет спустя ему удается разгадать тайну.

Трогательную историю и актерскую игру уже оценили на кинофестивале в Торонто, где и состоялась премьера. Но, пожалуй, один из главных героев картины — музыка.

Композитор фильма — Говард Шор, обладатель трех "Оскаров", а еще "Золотого глобуса" и "Грэмми". Именно он написал саундтрек к трилогии "Властелин колец", "Отступникам", "Молчанию ягнят".

Партию скрипки исполняет один из лучших молодых музыкантов Рэй Чен. Идти в кинотеатр стоит хотя бы ради двух часов прекрасных мелодий.

Ева Грин в России

© Pathe (2019) Ева Грин в фильме "Проксима" 1 из 3 Ева Грин в фильме "Проксима" © Pathe (2019) © Pathe (2019) Кадр из фильма "Проксима" 2 из 3 Кадр из фильма "Проксима" © Pathe (2019) © Pathe (2019) Сцена из фильма "Проксима" 3 из 3 Сцена из фильма "Проксима" © Pathe (2019) 1 из 3 Ева Грин в фильме "Проксима" © Pathe (2019) 2 из 3 Кадр из фильма "Проксима" © Pathe (2019) 3 из 3 Сцена из фильма "Проксима" © Pathe (2019)

Очередная история про космос — картина французского режиссера Алис Винокур "Проксима" с Евой Грин в антураже российского Звездного Городка.

За последние годы вышли несколько масштабных и не очень фильмов про астронавтов, космонавтов, исследование звезд и разные галактики. Новая лента — о роли женщины в освоении далеких планет и о том, через что ей приходится пройти на всех изнурительных этапах подготовки к полету.

Главная героиня Сара (Ева Грин) — французский астронавт. Она тренируется в России для полета на Марс. А еще очень скучает по семилетней дочери Стелле, опеку над которой делит с бывшим мужем (Ларс Айдингер). Справиться с нагрузками ей помогает партнер по полету Майк (Мэтт Диллон).

© Pathe (2019) Ева Грин в фильме "Проксима" 1 из 3 Ева Грин в фильме "Проксима" © Pathe (2019) © Pathe (2019) Мэтт Диллон, Ева Грин в фильме "Проксима" 2 из 3 Мэтт Диллон, Ева Грин в фильме "Проксима" © Pathe (2019) © Pathe (2019) Кадр из фильма "Проксима" 3 из 3 Кадр из фильма "Проксима" © Pathe (2019) 1 из 3 Ева Грин в фильме "Проксима" © Pathe (2019) 2 из 3 Мэтт Диллон, Ева Грин в фильме "Проксима" © Pathe (2019) 3 из 3 Кадр из фильма "Проксима" © Pathe (2019)

Фильм можно назвать почти документальным: многие сцены снимались в Звездном Городке и на Байконуре. Подробно показано, как космонавты готовятся к полету, на каких тренажерах работают и учатся.

Две мушкетерки

"Подруги поневоле" — немецкая версия российского фильма "Блокбастер" про грабительницу, захватывающую заложницу, с которой потом становится напарницей.

© Warner Bros. Film Productions Germany (2019) Кадр из фильма "Подруги поневоле" 1 из 5 Кадр из фильма "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) Ханна Херцшпрунг в фильме "Подруги поневоле" 2 из 5 Ханна Херцшпрунг в фильме "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) Каролина Херфурт в фильме "Подруги поневоле" 3 из 5 Каролина Херфурт в фильме "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) Кадр из фильма "Подруги поневоле" 4 из 5 Кадр из фильма "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) Сцена из фильма "Подруги поневоле" 5 из 5 Сцена из фильма "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) 1 из 5 Кадр из фильма "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) 2 из 5 Ханна Херцшпрунг в фильме "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) 3 из 5 Каролина Херфурт в фильме "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) 4 из 5 Кадр из фильма "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019) 5 из 5 Сцена из фильма "Подруги поневоле" © Warner Bros. Film Productions Germany (2019)

Ограбление Мэл сразу идет не по плану: ее пленница Фрэнни страдает паническими атаками, а на хвосте висят копы. Как и в первоисточнике, девушки постепенно превращаются в лучших подруг.

В отечественной картине играли Светлана Устинова и Анна Чиповская, а компанию им составлял Евгений Цыганов. В немецкой ленте снялись Ханна Херцшпрунг и Каролина Херфурт (она же и режиссер).