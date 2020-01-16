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Браверман: госзакупки у МСП могут достичь 5 трлн рублей к 2024 году
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РИА Новости

Браверман: госзакупки у МСП могут достичь 5 трлн рублей к 2024 году

10:25 16.01.2020 (обновлено: 10:25 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Выйти на объем госзакупок у предприятий малого и среднего бизнеса на уровне 5 триллионов рублей к 2024 году вполне реально, уверен генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман.
Именно такую цель наметил в 2018 году президент России Владимир Путин. Тогда объем госзакупок у малого и среднего бизнеса составлял 3 триллиона рублей.
"Президентом действительно была поставлена такая задача - это пять триллионов ежегодно и большое увеличение количества позиций. Мы понимаем, что мы на эти параметры выйти действительно можем", - сказал Браверман в ходе Гайдаровского форума в четверг.
Он сообщил, что корпорация проанализировала параметры конкуренции в этом секторе. Полученные выводы он сравнил с "дорогой с двусторонним движением". С одной стороны, крупным компаниям выгодно покупать у субъектов МСП, потому что они видят, что это дешевле и быстрее. С другой стороны, малый и средний бизнес убедился в том, что торги проходят справедливо: многие из них перешли на электронные площадки, то есть стали "безлюдными", что минимизирует или вовсе убивает коррупционную составляющую, пояснил Браверман.
Также глава корпорации МСП привел статистику, демонстрирующую рост закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Если в 2015 году их объем составил 64 миллиарда рублей, а количество позиций достигало только 8,4 тысячи, то в 2018 году это уже 3,264 триллиона рублей и 362 тысячи позиций.
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"Пять триллионов - цифра вполне достижимая. Сложно достижимая, но вполне достижимая. Это же пять триллионов ежегодно, это создание устойчивого рынка... Важно на этот спрос дать адекватный ответ предложением рынка. Предложение рынка - это не только компетенции..., но это доступные кредиты", - резюмировал Браверман.
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