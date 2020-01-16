Более миллиона предпринимателей воспользовались бизнес-навигатором МСП

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиона российских предпринимателей воспользовались бизнес-навигатором МСП в 2019 году, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман.
Бизнес-навигатор МСП - это ресурс, который в онлайн-режиме помогает предпринимателям создать или расширить свой бизнес в любом городе и регионе России. С его помощью можно рассчитать бизнес-план, узнать, сможет ли компания получить кредит, найти льготы, субсидии и гранты, а также объявления о продаже или аренде недвижимости для бизнеса.
"Был запрос сегодня на то, чтобы в бизнес-навигаторе, в котором сегодня воспользовались его сервисами более 1 миллиона 300 тысяч предпринимателей, кроме сервисного сектора, появился и сектор производственный", - сказал глава корпорации, которой принадлежит этот ресурс, в ходе Гайдаровского форума в четверг.
Для выполнения этой задачи навигатор был интегрирован с государственной информационной системой промышленности и с информационной системой ЖКХ, а также был специально создан новый реестр производственных субъектов МСП, отметил глава корпорации. Реестр был сформирован 1 марта прошлого года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".