Более миллиона предпринимателей воспользовались бизнес-навигатором МСП

"Был запрос сегодня на то, чтобы в бизнес-навигаторе, в котором сегодня воспользовались его сервисами более 1 миллиона 300 тысяч предпринимателей, кроме сервисного сектора, появился и сектор производственный", - сказал глава корпорации, которой принадлежит этот ресурс, в ходе Гайдаровского форума в четверг.