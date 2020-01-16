Браверман: ситуация с внеплановыми проверками МСП еще тревожная

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ситуация с высокой долей проверок субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ выправляется, но остаётся тревожной, заявил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман в ходе Гайдаровского форума.

Как он рассказал, в 2018 году на один субъект малого и среднего бизнеса приходилось в среднем 2,6 проверки. Но если говорить о соотношении плановых и внеплановых проверок, то в 2018 году "внеплан" на малый и средний бизнес составлял 94,4%. Эту цифру Браверман назвал ужасающей. В 2019 количество проверок несколько уменьшилось, составив 2,3 на один субъект.

"Сейчас ситуация несколько улучшилась, благодаря, в том числе, и действиям Генеральной прокуратуры, и действиям корпорации, которую возглавляю. Это 81,4% (внеплановых проверок МСП - ред.). Но, как мы докладывали президенту (РФ Владимиру Путину - ред.), ситуация по соотношению "плана" и "внеплана" остаётся, на наш взгляд, тревожной", - сказал Браверман.