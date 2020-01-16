Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020

"Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро", - ответил он на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени (трансляцию вел телеканал Fox News).

Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа. Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов – роль обвинителей, а Робертс – роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.