Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing

В среду руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявила, что Киев настаивает на создании совместной международной следственной группы по расследованию катастрофы и уже обратился с запросами в ряд государств.

"В четверг, 16 января 2020, офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - сообщила пресс-служба в Telegram.

Ранее в четверг глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 " Международных авиалиний Украины " потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.