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Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
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РИА Новости

Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing

23:31 16.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана относительно совместной следственной группы для расследования авиакатастрофы Boeing в Иране, сообщила в четверг пресс-служба офиса.
В среду руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявила, что Киев настаивает на создании совместной международной следственной группы по расследованию катастрофы и уже обратился с запросами в ряд государств.
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"В четверг, 16 января 2020, офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Ранее в четверг глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада, Украина, Афганистан, Швеция и Великобритания надеются на полное сотрудничество властей Ирана в проведении прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета под Тегераном.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737ИранУкраинаВ мире
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