Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии

"Что касается внешних игроков, то мы выступаем за то, чтобы не было никаких внешних или иностранных интервенций. Мы не хотим, чтобы конфликт расширялся за пределы того, чем он уже стал. Сейчас такая ситуация, что иностранная интервенция только усугубит гуманитарный кризис в стране", - отметил представитель госдепартамента.