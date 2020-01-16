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Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
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РИА Новости

Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии

23:29 16.01.2020 (обновлено: 23:44 16.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на Берлинской конференции по Ливии 19 января будет добиваться продолжения перемирия и вывода из страны "всех внешних сил", заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Госсекретарь Помпео будет общаться с мировыми лидерами и отстаивать три вещи: во-первых, продолжение режима перемирия, во-вторых, вывод всех внешних сил и в-третьих, возвращение к мирному процессу, которым которым будут руководить сами ливийцы при поддержке ООН", - сказал он.
По словам чиновника, США продолжат поддерживать стороны внутриливийского конфликта в достижении долговременного мирного решения проблемы.
"Что касается внешних игроков, то мы выступаем за то, чтобы не было никаких внешних или иностранных интервенций. Мы не хотим, чтобы конфликт расширялся за пределы того, чем он уже стал. Сейчас такая ситуация, что иностранная интервенция только усугубит гуманитарный кризис в стране", - отметил представитель госдепартамента.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
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Обострение конфликта в ЛивииМайк ПомпеоФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияСШАБерлин (город)В мире
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