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В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
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РИА Новости

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

23:08 16.01.2020 (обновлено: 23:19 16.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
Ранее появились кадры зачистки места крушения Boeing 737-800 в Иране бульдозерами, полученные американскими СМИ. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад назвал эту информацию "полным абсурдом". Глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге 10 января также не подтвердил информацию об использовании бульдозеров на месте авиакатастрофы.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Предоставили нам возможность посмотреть остатки самолёта. Сказали, что они лежат в ангаре, но ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня, что это просто куча бульдозерами свёрнутых обломков самолёта, на которых ничего не было видно, ничего не было понятно", - заявил Рувин на видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Он добавил, что эксперты были ограничены во времени.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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