В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 " Международных авиалиний Украины " в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.

Ранее появились кадры зачистки места крушения Boeing 737-800 в Иране бульдозерами, полученные американскими СМИ. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад назвал эту информацию "полным абсурдом". Глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге 10 января также не подтвердил информацию об использовании бульдозеров на месте авиакатастрофы.

"Предоставили нам возможность посмотреть остатки самолёта. Сказали, что они лежат в ангаре, но ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня, что это просто куча бульдозерами свёрнутых обломков самолёта, на которых ничего не было видно, ничего не было понятно", - заявил Рувин на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Он добавил, что эксперты были ограничены во времени.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.