В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.
14 декабря 2019, 21:35В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
В Киеве считают, что "преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка" могут спровоцировать возобновление боевых действий.
На прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу Минским соглашениям. При этом в ЛНР позже отметили, что позиция Пристайко полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера". Так, перед проведением выборов Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты введения особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что никакой альтернативы этим договоренностям нет.
В декабре прошлого года лидеры стран "нормандской четверки" на встрече в Париже согласились, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате. Согласно подписанному ими коммюнике, к концу марта 2020 года в Донбассе запланировано разведение сил в трех новых точках.