Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T23:00+0300
https://ria.ru/20200116/1563518775.html
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:260:1210:941_1036x0_80_0_0_dd633c8f34c3b9d1cdc074de5e9dab39.jpg
РИА Новости

В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

23:00 16.01.2020
10078
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер в фейсбуке.
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
14 декабря 2019, 21:35
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
В Киеве считают, что "преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка" могут спровоцировать возобновление боевых действий.
На прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу Минским соглашениям. При этом в ЛНР позже отметили, что позиция Пристайко полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера". Так, перед проведением выборов Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты введения особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что никакой альтернативы этим договоренностям нет.
В декабре прошлого года лидеры стран "нормандской четверки" на встрече в Париже согласились, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате. Согласно подписанному ими коммюнике, к концу марта 2020 года в Донбассе запланировано разведение сил в трех новых точках.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
19 ноября 2019, 17:56Акценты
Планы от "Б" до бесконечности. Киев ищет запасные вариантыВ Киеве бесперебойно работает генератор идей. Самые светлые умы корпят над созданием планов решения конфликта на Донбассе. Идеи сыплются как из рога изобилия. Только почему-то самые очевидные остаются в стороне.
8385710137
Обсудить 16
Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферВадим ПристайкоДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Единственно правильном и желаемым абсолютным большинством населения Украины решением является проведения референдумов в каждой из обоастей о воссоединении с Россией. Естественно, референдумы могут состоятся только при обеспечении безопасности как было в Крыму И обязательным ясным заявлением Кремля, что в случае большинства голосов за воссоединение - эти области быдут гарантированно приняты назад. Только тогда, ныне запуганое, население Украины пойдёт на избирательные участки.
16 января, 23:31
Inna Kapp
3110001
Решение вопроса по Донбасу с этими неадекватными Киевскими властями, кроме как военного не получится. Только признание Россией республик.
16 января, 23:12
ВИВасилий Ивашин
2300201
Рекомендуем
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
"Поаккуратней, но лучше честно". Что предлагает стране Мишустин
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"
Здание американского Сената в Вашингтоне
В США дали старт процессу импичмента Трампа
Провинция Идлиб в Сирии
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Пистолет
NI объяснил преимущество российских пистолетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния