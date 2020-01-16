В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

На прошлой неделе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью". По мнению дипломата, если в текущем году голосование не состоится, Киеву потребуется искать альтернативу Минским соглашениям. При этом в ЛНР позже отметили, что позиция Пристайко полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера". Так, перед проведением выборов Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты введения особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе.