В США дали старт процессу импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Глава Верховного суда Глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа

Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов – роль обвинителей, а Робертс – роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.