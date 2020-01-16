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В США дали старт процессу импичмента Трампа
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РИА Новости

В США дали старт процессу импичмента Трампа

22:52 16.01.2020
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента президента Дональда Трампа.
Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов – роль обвинителей, а Робертс – роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.
Президент США Дональд Трамп
15 января, 03:50
В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
15 января, 19:10
Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
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Дональд ТрампСШАВ мире
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