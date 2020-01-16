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Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"
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РИА Новости

Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"

22:22 16.01.2020 (обновлено: 22:26 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинТягач буксирует пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Тягач буксирует пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Илья Наймушин
Тягач буксирует пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "ИрАэро" и органов ОРВД после посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на неработающую взлетно-посадочную полосу московского аэропорта "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва 16 января, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта "Домодедово". По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Вчера, 19:00
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
"Будем проводить проверку внеплановую. Два наших территориальных управления. УГАН НОТБ СФО (управление Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности, Сибирское территориальное управление) проверит авиакомпанию, а УГАН НОТБ ЦФО органы ОРВД на предмет соблюдения требований, установленных воздушным законодательством", - сказали в пресс-службе.
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Новости - ТуризмДомодедовоSukhoi SuperjetРостранснадзорРоссияИрАэроПроисшествия
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