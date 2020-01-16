Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"

"Будем проводить проверку внеплановую. Два наших территориальных управления. УГАН НОТБ СФО (управление Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности, Сибирское территориальное управление) проверит авиакомпанию, а УГАН НОТБ ЦФО органы ОРВД на предмет соблюдения требований, установленных воздушным законодательством", - сказали в пресс-службе.