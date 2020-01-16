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2020-01-16T22:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563518047.html
Путин включил Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/84/1563498431_0:0:3132:1761_1036x0_80_0_0_56f214b5adf3f4a063da21c08468df3c.jpg
РИА Новости

Путин включил Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена

22:21 16.01.2020 (обновлено: 22:24 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. – Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСовет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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