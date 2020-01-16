Путин включил Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. – Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.