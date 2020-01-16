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Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
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РИА Новости

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

22:15 16.01.2020
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© AP Photo / Invision for Xbox / Casey RodgersАктер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявляет дату выхода игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявляет дату выхода игры Cyberpunk 2077
© AP Photo / Invision for Xbox / Casey Rodgers
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля.
Геймер во время игрового процесса
13 декабря 2019, 12:47
Названы лучшие игры года
Разработчики отметили, что работа над приложением уже завершена и в него можно играть, однако оно нуждается в доработке.
Cyberpunk 2077 — одна из наиболее ожидаемых игр 2020 года. Это продолжение настольной игры "Киберпанк 2020". Сюжет повествует о приключениях персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, в котором разворачивается борьба между преступными группировками.
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Польша
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