В Чехии назвали условия для визита Земана в Китай

ПРАГА, 16 янв – РИА Новости. Чешский президент Чешский президент Милош Земан может пересмотреть свое решение и посетить в апреле Пекин для участия в саммите 17+1, если китайская сторона представит конкретные проекты сотрудничества с чешскими фирмами, заявил в четверг вечером канцлер Пражского града (канцелярии президента) Вратислав Мынарж.

Земан в воскресенье в интервью для сетевого ТВ-канала Blesk заявил, что в последние годы уже пять раз побывал в КНР и теперь намерен направить вместо себя на саммит стран Центральной и Восточной Европы и КНР в формате 17+1 первого вице-премьер Яна Гамачека.

"Не думаю, что китайская сторона выполнила то, что обещала. Говорю об инвестициях. А из этого исходит, что то, что туда (в КНР) поедет высокий политик, но не президент, является неким сигналом", - подчеркнул Земан.

"Осмеливаюсь сказать, что если бы результатом визита господина президента (Земана) в Пекин были бы какие-то конкретные проекты, а не очередной меморандум, то господин президент еще мог бы принять решение об участии в саммите (17+1). Всё теперь зависит от китайской стороны", - заявил Мынарж.

По словам канцлера, китайская сторона весьма заинтересована в участии Земана в апрельском саммите. На следующей неделе Мынарж будет обсуждать данный вопрос с послом КНР в Праге.

Ранее во вторник президент смешанной чешско-китайской палаты взаимного сотрудничества Ярослав Тврдик заявил, что отказ Земана посетить КНР для участия в саммите 17+1 может привести к угрозе экономическим отношениям между странами.

"Президент (КНР) Си Цзиньпин позвал Милоша Земана с государственным визитом как главного гостя всего саммита. Я понимаю разочарование президента (Земана) от невыполнения его ожиданий. Но если из чешско-китайских отношений исчезнет его "охранный зонтик", реально грозит, что никаких чешско-китайских отношений много лет уже действительно не будет. А это для чешских фирм в Китае огромная проблема", - заявил Тврдик.